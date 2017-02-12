لاجيء سياسي اردني يرغب بالعودة الى الاردن ويوسط شخصية سياسية

ترددت معلومات لم يكن ممكنا التأكد من دقتها، وتشير إلى رغبة لاجيء سياسي اردني الى احدى الدول ، أرسل رسالة مناشدة عبر ذويه يطلب فيها “طي الصفحة”، والعودة إلى الأردن “الحضن الحنون” كما وصفه في الرسالة التي تسلمتها شخصية سياسية أردنية على أمل نقلها إلى المراجع العليا في أول لقاء يحصل بينهما.

ولم تتبين المصادر إسم اللاجئ السياسي أو جنسه أو عمره، أو الدولة التي قَبِلت منحه “اللجوء السياسي” في وقت سابق، ولم ترد أية معلومات عن الأسباب التي تدفعه إلى طلب العودة، أو أنها تتعلق بمضايقات بدأ يتعرض لها في البلد المُسْتضيف.

يشار الى وجود نحو 3 لاجئين سياسين اردنيين في الخارج لجئوا الى بلاد اوروبية خلال السنوات الخمس الاخيرة ، من بينهم صحفية وناشط حراكي.

ويعتقد ان عودة اي لاجيء سياسي اردني الى ارض الوطن متاحة ، لكن قد يترتب عليها تنفيذ احكام قضائية صادرة بحقه، حيث سبق لبعض اللاجئين السياسيين ان حوكموا امام محكمة امن الدولة.

لاجيء سياسي ..حالات فردية