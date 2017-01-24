كيف هدد هذا الارهابي بتفجير مطار الملكة علياء ؟

أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء حكما بالأشغال الشاقة 7 سنوات على ارهابي هدد بتفجير مطار الملكة علياء الدولي، وقتل آلاف الأردنيين انتقاما لمن وصفهم بـ “المجاهدين” في سورية.

وأدين المتهم البالغ من العمر 21 عاما بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية استنادا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تقديم معلومات مختلفة عن وجود عمل إرهابي.

وحسب لائحة الاتهام فإن المجرم بعث برسالة نصية إلى استعلامات مطار الملكة علياء، ودخل إلى تطبيق على الانترنت للمطار في آب من العام الماضي، وأرسل تهديدات بتفجير المطار وقتل الاف الأردنيين انتقاما للمجاهدين في سورية، بالإضافة الى ابلاغه “كذبا” عن وجود قنبلة على احدى الطائرات، والتهديد بقتل 3 موظفين من العاملين في المطار.(بترا)