كيف تتصرف اذا هاجمتك الكلاب الشرسة ؟

كل يوم نحن عرضة لخطر مواجهة الكلاب الضالة خاصة في المناطق النائية حيث تتميز هذه الكلاب بالسلوك العداوني الشرس والمميت احيانا

وفي هذه السطور سنحاول ان نقدم لك بعض النصائح لتجنب هجوم الكلاب وطريقة التعامل معها في حال تعرضت لهذا الموقف :

حافظ على هدوئك .. ولا تشعر الكلاب بخوفك

يعتقد بقوة أن الكلاب وغيرها من الحيوانات تشعر بلخوف البشري وتتصرف على اساسه لذلك حاول دائما ان تحافظ على هدوئك في حال واجهت كليا امامك. . دع الكلب ينبح دون ان تبادر باي حركة او ان تصرخ عليه فذلك اكبر استفزفز يدفعه للهجوم نحوك

إذا واجهت كلبا خلال المسير على القدمين فجاول ابطاء سيرك وتحول في الاتجاه المعاكس .

اذا بقيت واقفا فمن الضروري ان تبقي ذراعيك ممدوتان كما هما دون تحريك فهذا سيفقد الكلب الاهتمام بك.

الاتصال المباشر وجها لوجه مع الكلاب الشرسة خطأ .فالتحديق في عيون الكلب رسالة تهديد وسبب للهجوم تجنب الاتصال المباشر.

اي شيء بحوزتك في هذه اللحظة الحرجة قد يكون سببا لنجاتك، اعطه اي شيء لمضغه مثل الحذاء الخاص بك، وزجاجة، أو حقيبة ظهرك. هذا قد يصرف الكلب لفترة من الوقت ويعطيك الوقت للهرب.

إذا كان الكلب لا يزال مصرا على التصرف بعدوانية، استخدم معه اسلوب الصراخ بنبرة عالية واثقة مع استخدام اوامر صوتية مثل لا وابتعد .

وكان أقر مجلس الوزراء نظاما جديدا لترخيص الكلاب في الأردن، ألغي بموجبه نظام مراقبة الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 7 لسنة 2015.