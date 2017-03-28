كواليس القمة : مرافقو الملك سلمان حجزوا 3 فنادق في العاصمة.. و25 الف طالب لاسقتباله .. وتكاليف القمة على من ؟

المزيد من اللقطات عن يوم انعقاد قمة وزراء الخارجية العرب ووصول الملك سلمان تم رصدها”:

– يقيم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في ارقى وأغلى ضواحي العاصمة الأردنية في منطقة دابوق وليس بالبحر الميت، بينما حجز مرافقوه وحرسه ووفده المرافق ثلاثة فنادق كاملة في عمان.

– من المرتب أن يقيم ملك المغرب محمد السادس في قصر قريب أيضا، بعدما بات حضوره مؤكدا بعد مقاطعة دامت 12 عاما للقمم العربية.

– تعامل الاعلام مع مشاريع سعودية قادمة للاردن على انها “منحة” قيمتها مليار دينار أدني بينما هي عمليا قرار استثماري من المجلس المشترك للمستثمرين من البلدين، أي انها ليست منحة ولن تدخل الخزينة الأردنية.

– تداول الاعلام صورة جمعت في إحدى الإستراحات بين وزراء خارجية سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية، وهي صورة تم تسريبها قصدا من قبل المنظمين الأردنيين للإيحاء بان الأجواء ايجابية بين المذكورين، علما بان هذه الدول مختلفة تماما مع بعضها البعض في ملفات عديدة من بينها سورية واهمها اليمن وايران.

الوزراء المذكورون جمعهم وزير الخارجية الأردني (رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب) أيمن الصفدي معا بعد “توتر” حصل في الإجتماع الرسمي حو موضوع ادانة ايران بشكل خاص.

– لأول مرة تكون خدمة الكلاب البوليسية موجودة ومشاركة في التفتيش الأمني على المركبات في البحر الميت، كما ليس من المعتاد وجودها في القمم العربية.

– قد تتبرع السعودية والإمارات بتكاليف عقد القمة في البحر الميت، إذ لم يعلن حتى اللحظة من هم الداعمين، خصوصا بعدما ابلغ الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط مسبقا بعدم وجود مخصصات لدفع النفقات للفنادق الضخمة التي حجزت للوفود، بينما أبلغته عمان بأنها ستتصرف.

– عدد طلاب المدارس الذين طلب منهم الوقوف على الأرصفة لإستقبال العاهل السعودي بلغ 25 الف طالب وجميعهم من مدارس الرصيفة والزرقاء الحكومية فقط، بينما اصرت وزارة التربية والتعليم على نفي الخبر.