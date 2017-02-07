كلمة سر قالها الملك للاعلاميين .. وتغيير ملفت في موقف الاردن من الأزمة السورية !

علينا ان نكون واقعيين وندرك التحيدات التي نواجها .. عبارة قالها الملك عبد الله خلال لقائه بمجموعة من الكتاب والاعلاميين الاردنيين. يبدو انها ستكون كلمة السر للتحول السياسي الملفت في موقف الاردن تجاه ما يحدث في سوريا.

ببساطة علينا ان نراقب منذ اليوم ما سيكتبه الصحفيون والكتاب الذين حضروا لقاء الملك ، وبعيدا عما قاله في العلن ، فان الاهم ما طرح من نقاش لغير النشر كما قال الصحفي ماهر ابو طير احد الحاضرين للقاء .

حيث اوضح على صفحته في فيس بوك ان الملك قال كلاما مهما حول زيارة واشنطن والملف السوري والوضع الداخلي في الاردن واستمعت الى اجابات تفصيلية، وكذلك فعل زملاء من الكتاب الصحفيين والاعلاميين اذ وجهوا اسئلة مهمة.

اللقاء ليس للنشر وهو “اوف ريكورد” اي للاستماع ومعرفة الذي يجري على غير صعيد.

اللافت ان مزاج اقطاب من المعارضة السورية تغير فجأة تجاه الاردن، وبدا بعضهم يكيل الاتهامات للاردن السياسي بانه غير موقفه من الثورة السورية وانه بات اقرب الى النظام السوري وروسيا.

لب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من شعبه ضمنيا عبر ممثلي وسائل الإعلام بالتصرف بحذر وواقعية إزاء المشكلات المحلية بطابعها الإقتصادي والإقليمية بطابعها الأمني في الوقت الذي طمأن الرأي العام بان الولايات المتحدة في إدارتها الجديدة متعهدة بدعم الأردن في كل الإتجاهات.

وإستقبل الملك في قصر الحسينية نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وهو اول لقاء مع الإعلام للملك بعد زيارته الأخيرة والمهمة للولايات المتحدة حيث قدم حسب مشاركين في اللقاء تحدثت معهم رأي اليوم موجزا لأهم محطات زيارته للولايات المتحدة متحدثا عن ابرز الملفات.

ثلاثة ملفات اساسية يمكن القول ان عاهل الأردن ركز عليها في حديثه مع صحفيي بلاده وهي مدينة القدس وإحتمالية نقل السفارة الأمريكية وتطورات الوضع السوري والوضع الإقتصادي لبلاده.

وفي حديثه المباشر تم تكثيف رسائل مختصرة تفيد بان بعض رموز طاقم إدارة ترامب أصبحوا بعد التحاور معهم “أكثر تفهما” للموقف الأردني بخصوص القضية الفلسطينية.

وبدا واضحا ان خطاب الملك ركز كثيرا على ضرورة التأسيس لهدنة طويلة الأمد في سورية عبر إستمرار إنتاجية التفاهمات الأمريكية والروسية .

وفي المجال الإقتصادي المحلي لم يفصح الملك عن تفاصيل في لقاء الإعلاميين لكن جوهر الرسالة الأهم ان الإدارة الأمريكية ستبقى معنية بدعم إستقرار وأمن الأردن لا زالت تنظر بتقدير لدوره الإقليمي وهو كلام يعني بان عمان متفائلة بإستمرار الدعم الأمريكي في عهد ترامب رغم كل الضجيج والتوقعات المعاكسة.

وشدد الملك نصا على ان الإدارة الأمريكية مدركة لأهمية الدور الأردني وضرورة دعم الأردن خلال السنوات المقبلة.

وفي المسألة السورية من الواضح ان الهدنةالطويلة قد تكون الأساس للإنتقال لمسار سيناريو المناطق الآمنة في الوقت الذي طمأن فيه الملك الرأي العام على جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع أي حالات طواريء.

وافادت مصادر خاصة بان الملك لم يدلي بالكثير من التفاصيل بقدر ما قدم الكثير من التوجيهات والخطوط العريضة .

وكشف الملك مباشرة حسب وكالة الأنباء بترا بان الرئيس ترامب وجه له الدعوة للقاء رسمي ووصف مباحثاته مع الكونجرس وطاقم الإدارة بانها “مفيدة للغاية في هذه المرحلة”.