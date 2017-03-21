قمة العرب: البحر الميت “مغلق” تماما وشكوك بحضور محمد بن زايد وبروتوكول لإستقبال الملك سلمان قبل 24 ساعة

تسربت معطيات للأردن تفيد بان ولي عهد أبو ظبي وصديق المملكة الشيخ محمد بن زايد قد لا يحضر شخصيا قمة البحر الميت التي تستضيفها عمان فيما قد تتمثل دولة الإمارات بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وكانت قد وصلت تأكيدات من خلال قنوات سعودية بان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيحضر شخصيا ويترأس وفد بلاده .

قبل ذلك وضع الأردن بروتوكولا خاصا قبل يوم من موعد إفتتاح القمة الرسمي لإستقبال العاهل السعودي الملك عبدالله الثاني الذي كان قد اعلن ديوانه سابقا حضوره لعمان يوم الإثنين المقبل في زيارة خاصة تسبق يوم إنعقاد القمة.

وكانت الحكومة الأردنية قد اعلنت ان منطقة البحير الميت التي تستضيف القمة العربية قد ستغلق أمنيا بصورة شاملة إعتبارا من اليوم الإثنين.