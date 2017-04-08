قراءة في مقابلة الملك : محاولة لفصل الأسد عن روسيا.. حديث مفاجئ عن ارهابيين من أصول فلسطينية

تفاعلت مقابلة الملك عبد الله الثاني مع صحيفة واشنطن بوست في الأردن، خصوصا وهي تحمل مواقف واضحة، وتحذّر بطريقة مختلفة من الارهاب، وتصنّف معظم الارهابيين من الأردنيين على أنهم من أصول فلسطينية، كما تضع إيران وتنظيم الدولة في ذات الكفة من التطرف.

وقال عاهل الاردن في المقابلة التي اجرتها الصحفية لالي ويموث ضمن حديثه عن نقل السفارة الامريكية للقدس انه ابلغ الرئيس دونالد ترامب عن وجود “عواقب محتملة لو جاء مثل هذا القرار معزولا عن أية إجراءات أخرى أكثر شمولية. وقد بادر ( الرئيس ترمب) بدوره وأوضح مدى حرصه على إحراز تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوصل لعملية سلام منتجة، وأهمية أن نعمل معا في هذا الجهد.”

وقد بدأت التأويلات والشروحات للجملة المذكورة باعتبار ان القدس قد تكون ايضا ضمن اي تسوية منتظرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين على يدي الرئيس الامريكي ترامب، خصوصا وعاهل الاردن قال عن الاستيطان انه يخلق العداء والإشكاليات، “خاصة وأننا نعلم أن أولوية الرئيس هي محاربة التطرف والإرهاب دولياً، وهذه الإشكاليات لا تخدم هذه الجهود، بل هي تزيد من قوة إيران وزعيم عصابة داعش الإرهابية أبو بكر البغدادي.”

ووضع عاهل الاردن إيران وزعيم تنظيم الدولة الاسلامية في ذات الكفة ما زاد من التقديرات المتفاجئة فيما يتعلق بعلاقات الاردن مع ايران خصوصا وعودة الاردن الكبيرة للمحور السعودي- الامريكي، ومغادرة الروس وحلفهم، إذ لم تتوقف تصريحات الملك عند الحديث ضد ايران فحسب بل تطرق ايضا للحديث ضد بشار.

وقال عاهل الاردن ان رحيل الاسد من عدمه “سيبحث في محادثات جنيف المقبلة، في حين أن محادثات أستانه والتي نشارك فيها (بصفة مراقب)، تقتصر فقط على التوصل إلى وقف إطلاق النار. أعتقد أننا ندرك جميعاً أن روسيا تريد بقاءه لفترة أطول مما نريده نحن. لكنني لا أعتقد أن روسيا متمسكة ببقاء بشار. فالمنطق يقتضي بأن شخصاً ارتبط بسفك دماء شعبه من الأرجح أن يخرج من المشهد.”

وظهر الموقف الأردني كأنه يحاول الابقاء على صلات الاردن مع روسيا بمعزل عن سوريا وايران، محاولا التحدث عن انخراط روسي امريكي اكبر من الدولتين المذكورتين يسوي الوضع في المنطقة.

وفي سياق الحديث عن ايران، سُئل عاهل الاردن عن “فرح بعض الدول بإدارة ترامب لكونه صارم مع ايران”، فأجاب ” هناك بعض المشاكل الاستراتيجية التي لإيران علاقة بها في منطقتنا، ولكن هناك فرصة ماثلة أمامنا تتمثل في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي الأمر الذي سيعزز الاستقرار في المنطقة، ويحقق الأمن لاسرائيل، التي تشعر بالتهديد الإيراني. إذا استطعنا أن نجد حلا للقضية الفلسطينية، سيشكل ذلك مرحلة جديدة من الاستقرار في منطقتنا تستطيع من خلاله اسرائيل العيش بسلام الى جانب جيرانها في المنطقة.”

وربط الملك بعد الله لاحقا اي حديث عن الايرانيين بالاسرائيليين بصورة واضحة، فحين سُئل عن القرب الايراني عن الحدود الاردنية تحدث مباشرة بالقرب ذاته عن الاسرائيليين.

أما عن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، فقد قال الملك عبدالله الثاني “لستُ قلقا إلى حد كبير من وصول المقاتلين الأجانب للولايات المتحدة، لأن لديكم إجراءات حازمة تمنع ذلك. الخطر الذي أخشاه هو الحرب الفكرية، فإذا ما شعر المسلمون في الغرب والمجتمع الدولي بأنهم مستهدفون، فإن هذا أكثر خطورة، فهجمات الذئاب المنفردة والإرهاب الداخلي هو أمر رأيناه مؤخرا في بريطانيا، ورأيناه أيضاً مرتين في الولايات المتحدة.”

وأضاف أن الاردن شهدت مثل هذه الهجمات “للمرة الأولى في عام 2016. لقد تمكنا من القضاء وإلقاء القبض على 40 عنصرا من داعش ضمن عمليتين رئيسيتين. وعندما ننظر إلى الموضوع من زاوية أوسع، فإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤجج التطرف والعنف في المنطقة، وسيستمر في ذلك، إذا لم نتمكن من إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حيث نجد أن جزءا كبيرا من أولئك هم من أصول فلسطينية.”

وأثار التصريح المذكور حفيظة بعض الاردنيين، خصوصا وحتى الان لم يُعلن عمليا عن كون الارهابيين في الاردن عمليا من اصول فلسطينية، بينما اعتبر اخرون التوظيف يخدم فكرة الملك في التحذير من الصراع العربي الفلسطيني.

وظهر التصريح المذكور بالتوازي مع اصدار لتنظيم الدولة تهديدا جديدا للاردن ظهر فيه عدد من المقاتلين الاردنيين من عشائر “شرق أردنية” عريقة، الامر الذي دعا العديد من العائلات لاصدار بيانات مناصرة لعاهل المملكة وللاردن.

وفي سياق الحديث عن التواصل مع نتنياهو قال الملك عبدالله الثاني: “لقد تواصلت مع نتنياهو، فالأردن ومصر لديهما علاقات مع إسرائيل، وإذا لم نحرز تقدما ملموسا فإن ذلك يشكل مزيدا من الضغط على الأردن ومصر في علاقتهما مع إسرائيل. زيارتي الحالية للولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق تقدم في هذا الشأن، والإدارة الأمريكية توافقني في ذلك. وفيما يتعلق بالاستيطان يجب النظر في انعكاساته السلبية على عملية السلام. وأعتقد أن التحدي الرئيس الذي نواجهه هو: هل نحن أمام حل الدولتين، فليس هناك بنظري أي بديل عن حل الدولتين.”

وتحدث الملك عن الشأن الروسي ومصالحه في سوريا بقوله” إن لروسيا مصالح على عدة مستويات من ضمنها القرم وسوريا وأوكرانيا، بالاضافة الى الاهتمام في ليبيا. فكيفية تعامل الأمريكيين والأوروبيين مع روسيا بالنسبة لجميع هذه القضايا بشكل متواز هو أمر مهم”، مضيفا “يتم الاتفاق بين الأطراف بناء على أولوياتهم ومصالحهم. برأيي ما يهم روسيا بالدرجة الأولى هو القرم، إذا ما تم التوصل لتفاهم حولها سترى مرونة أعلى فيما يخص سوريا. وستصبح أوكرانيا أقل القضايا إشكالية.”

وزاد الملك “وبالنسبة للرئيس بوتين فإنه يواجه تحديا رئيسيا يتمثل في الإرهاب. فداعش بذراعها الدولي بدأت تشكل تهديدا لهم. وأعتقد أن حادثة (مترو) سانت بطرسبرغ هي بداية انتقال المقاتلين الأجانب إلى ساحة قتال جديدة. ولذلك هناك مصلحة للرئيس بوتين لأن يعمل على إيجاد حل سياسي عاجلا أم آجلا في سوريا. فإذا كانت الدول الأوروبية تواجه خطر المقاتلين الأجانب، فإن روسيا تواجه هذا الخطر بعشرة أضعاف. فهناك الكثير من المجموعات الإرهابية من القوقاز، وقد خاضوا حربين في الشيشان.”