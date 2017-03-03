قاعدة أمريكية جديدة في الاردن .. ستكون دائمة و مقاولون اردنيون يدشنونها !

بدأت لجان مختصة من الجانبين الأمريكي والأردني بوضع الخطط اللازمة لتدشين قاعدة أمريكية عسكرية جديدة بتمويل كامل من وزارة الدفاع الأمريكية على الأرض الأردنية تحت يافطة محاربة الإرهاب.

وعلم بان مشروع بناء القاعدة الجديدة التي ستكون لوجستية وتعزز قدرات مكافحة الإرهاب وإدامة الإستقرار في المنطقة (بحسب الادعاءات) قد دخل فعلا حيز التنفيذ وأنجز في مساره القانوني وتم تحويل بعض عطاءات المقاولات الإنشائية المحلية بإشراف مشترك .

وتعمل القوات الجوية الأمريكية المساهمة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأردن إنطلاقا من قاعدة أمريكية تحمل إسم الملك فيصل.

وقالت مصادر مختصة أمريكية بأن القاعدة الجديدة ستكون الأحدث والأكبر ودائمة الوجود وسيتم التعامل معها كجزء من منظومة التعاون الأمني الدائمة بين البلدين.

ليست اول قاعدة أمريكية في الاردن

اعتذرت شركة خدمات لوجتسية أمريكية، عن نص إعلان تجاري نشر في إحدى الصحف اليومية الأردنية، تضمن الحديث عن وجود قاعدتين أمريكيتين جويتين في مدينتي الزرقاء والأزرق في الاردن، وسط صمت حكومي ورسمي.

وقال جي غانيش، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة SOLUTION MANAGERS INTERNATIONAL في رسالة نشرها موقع CNN بالعربية “نعرب بصدق عن أسفنا واعتذارنا عن الخطأ .”

وتضمنت الرسالة التي أرسلت للموقع من مقر الشركة الإقليمي في الكويت، أنه بالعودة إلى الإعلان المنشور يوم التاسع من فبراير (شباط) في جريدة الرأي، “فإننا نحيطكم علماً بأن هناك خطأ ورد منا في نهاية الإعلان ، حول ذكر مكان العمل بأنه قاعدة أمريكية في كل من الأزرق والزرقاء.”

وأثار الإعلان التجاري في الصحيفة الأردنية واسعة الانتشار، عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، بسبب تحديد مكان العمل بأنه “قاعدة أمريكية” في كل من منطقة الأزرق ومحافظة الزرقاء، وهو ما لم تعلن عنه السلطات الرسمية يوماً.