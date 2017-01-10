قائمة المواد الغذائية التي سيرتفع سعرها

أبلغ وزير المالية عمر ملحس أعضاء اللجنة المالية أن الحكومة قررت إلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات باستثناء كل من المواد الغذائية الأساسية، الأدوية ومدخلات انتاجها، أغذية الأطفال، مستلزمات المدارس، سيارات الهايبرد والكهرباء.

ولم يعلن ملحس الأصناف التي تعتبرها الحكومة أساسية، مكتفيا بالقول إنه ستلغي ضريبة المبيعات الصفر و4% و8% المفروضة على السلع والخدمات وتوحدها جميعها ورفعها الى نسبة 16%.

ومن خلال القوائم التي حصلت عليها جو24 للسلع “الأساسية” حسب تصنيف الحكومة والتي لن يتم رفعها لا تتعدى 10 سلع وهي: “سكر، الارز، حليب البودرة، الذرة صفراء، دقيق الذرة، الحنطة، الحمص الحب الناشف، عدس مجروش، عدس حب، الشاي، زيت الزيتون”.

وأما باقي المواد الغذائية الخاضعة الى ضريبة الصفر وتعتبرها الحكومة غير اساسية بالرغم من انها تعتبر اساسية بالنسبة للفقراء ومتوسطي الدخل في الاردن وسيتم فرض ضريبة عليها فهي: “السردين، التونا، عسل، أسماك طازجة، فاصوليا ناشفة، لحوم حمراء، زبدة، ألبان، بيض المائدة، بطاطا طازجة، فاصوليا، لوبيا، دجاج طازج”.

وبالنسبة للمواد التي تتقاضى الحكومة عليها ضريبة مبيعات بنسبة 4% وتعتبر أساسية أيضا بالنسبة لمحدودي الدخل فهي: “زيت القلي، رب البندورة، زعتر، سمسم، حلاوة، لبن جميد، أجبان، فستق عبيد، تمر، فول وحمص معلب، ملح، معكرونة شعيرية، برغل، دجاج مجمد، فريكه ،لانشون”.

المصدر: جو 24