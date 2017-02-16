فيديو : نتف لحى وتكسير عظام وتعذيب ضد معتقلي التيار الإسلامي في سجون الاردن

وضعت لجنة حقوقية واهلية اردنية الرأي العام بصورة ما وصفته بتجاوزات منهجية مع آليات تعذيب ضد الموقوفين والمحكومين من التيار الإسلامي في سجون الإصلاح والتأهيل.

وتحدثت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين عن تعرض مساجين لعملية “نتف لحية وضرب متواصل”.

وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا في عمان تحدثت فيه عن ممارسات تعسفية غير مسبوقة تخللها العقاب الجماعي لمساجين التيار الإسلامي بعد زيارة قام بها وفد من الصليب الأحمر لتفقد أحوالهم.

واشارت اللجنة للضرب المبرح المؤذي ولعقوبات نفسية ولحرمان من الفسحة والإطلاع على ما يجري مع العالم ولحرمان من زيارة الأهالي وعن تكسير عظام في بعض الحالات.

وكان الناشط المعني باللجنة الشيخ محمد حديد قد تحدث لرأي اليوم متوقعا حصول “وفيات” بين المساجين إذا لم تتدخل السلطات العليا وتمنع ما وصفه بممارسات بشعة وقاسية ضد موقوفي التيار الإسلامي.

التيار الإسلامي في السجون الاردنية

وكان دخل 13 سجينا إسلاميا في سجن سواقة الأردني قبل عامين في اضراب عن الطعام وقال مسؤول ملف السجون في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة إن 13 سجينا من “سجناء التنظيمات الإسلامية” قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها.

وعبر الشريدة عن القلق حيال الحالة التي يعانيها السجناء “لاسيما وأن المنظمة العربية ممنوعة من زيارة السجون وتفقد أحوال السجناء”.

وجاء إضراب سجناء سواقة بعد أيام من دخول ثمانية سجناء إسلاميين في سجن الجويدة (شرق عمان) في إضراب مفتوح احتجاجا على “سوء المعاملة والتضييقات التي تمارسها إدارة السجن على السجناء وعلى زوارهم”، حسب مصدر من عائلات المضربين.

والسجناء المضربون هم من حملة “الفكر السلفي الجهادي”، والذي تصفه السلطات الأردنية بـ”التكفيري”، ومحكومون بأحكام تراوح بين السجن لعدة سنوات والمؤبد والإعدام.

وصدرت أحكام بإدانة “سجناء التنظيمات” من قبل محكمة أمن الدولة بتهم عدة من بينها استهداف مصالح أميركية ومقر المخابرات الأردنية والانتماء لتنظيم القاعدة.

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