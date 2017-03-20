عشيرة الدقامسه طلبت من معارضين أردنيين وقف إرسال وفود شعبية وإعتذرت عن قبول خطابات في ديوانها

طلبت عائلة الجندي الأردني الشهير أحمد الدقامسه من أكبر حزب سياسي في البلاد وهو جبهة العمل الإسلامي وقف المجاملات لتهنئة الجندي بمغادرة السجن وعدم توجيه المزيد من الوفود الشعبية لزيارة ديوان العشيرة.

وتم إبلاغ هذه الرسالة لقيادات في التيار الإسلامي والمعارضة من قبل بعض ابناء عشيرة الدقامسه .

وثار جدل كبير في الأردن بعد الإفراج عن الدقامسه من سجنه بعد 20 عاما.

وكان اشهر سجين اردني قد قضى عقوبته بعد حادثة الباقورة التي قتل فيها سبع تلميذات إسرائيليات سخرن منه على الحدود.

وأظهر شريط فيديو خطباء في عشيرة الدقامسة وهم يعتذرون عن السماح بالمزيد من الخطابات أثناء إلقاء خطاب للمراقب العام للأخوان المسلمين الشيخ همام سعيد .