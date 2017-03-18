عشيرة الدقامسة تمنع الحركة الاسلامية من تكريمه وتقاطع كلمة همام سعيد – فيديو

جفرا نيوز- نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر منع ابناء عشيرة الدقامسة، وفد الحركة الاسلامية وحزبها السياسي من تكريم الجندي المفرج عنه احمد الدقامسة .

وتسبب ذلك بموقف محرج للوفد الذي ترأسه المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همّام سعيد والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود وعدد من قيادات ورموز الحركة الإسلامية في الأردن.

وقام ابناء العشيرة بمقاطعة همام سعيد خلال كلمة القاها باسم الوفد مما دفعه للغضب ومغادرة الديوان، والذي تزامن بتواجد النواب خليل عطية ومحمد الرياطي.