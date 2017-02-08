عزاء دحلان جمع هذه الشخصيات.. وهذه المتناقضات .. الحكومة والديوان الملكي كانا حاضرين

شهد مقر العزاء الذي اقامه في عمان القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان دلالات سياسية بعد الاعلان عن وفاة شقيقه الاكبر في قطاع غزة .

مستشار الملك عبد الله الثاني الدكتور عبد الله وريكات زار مقر العزاء الذي اقيم في عمان العاصمة بصفة رسمية وقدم العزاء لدحلان باسم الديوان الملكي.

وريكات يعتبر من ابرز رجال الظل العاملين مع الملك عبد الله الثاني وهو المبعوث المتخصص لمتابعة الملف الاماراتي ومقرر مجلس السياسات وامن الدولة .

الحكومة ايضا كان لها حضور دون الاعلان عن صفته الرسمية في مقر عزاء الدحلان امس الاول الاحد حيث اقيم ليوم واحد في عمان وفي اليوم التالي اقيم في القاهرة .

الرجل الثاني في الحكومة الاردنية وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والسياسي البارز الدكتور ممدوح العبادي قدم واجب العزاء دون ان يتم الاعلان عن صفة رسمية لهذه المبادرة .

حضرت ايضا شخصيات اردنية متعددة من بينها وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة والوزير السابق محمد داوودية .

بدا لافتا في العزاء ان المعارض الاردني المعروف والمثير للجدل خصوصا في الاتجاه المعاكس للمكون الفلسطيني الاردني الدكتور احمد عويدي العبادي كان بين الحاضرين والتقط صورة مع الدحلان امام كاميرات الصحفيين الذين تواجد بعضهم في المكان.

مقربون من العزاء تحدثوا عن عدم قيام اي شخصية فلسطينية لها صفة رسمية بتقديم العزاء رغم ان شقيق الدحلان الراحل من القيادات الاجتماعية البارزة في القطاع ومن الوجهاء .

سفارة فلسطين في عمان لم ترسل برقية لتقديم العزاء والسفير لم يحضر لكن فعاليات اردنية كثيرة شوهدت في المكان .