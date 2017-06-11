عاصفة جدل في الأردن ضد نادي الوحدات بعد “شريط مسيء” للوحدة الوطنية ويطيل اللسان على القيادة وزعماء عرب

أثار شريط فيديو منسوب لأحد أعضاء إدارة نادي الوحدات الأردني لكرة القدم ضجة عاصفة في المملكة بعدما تبين عبارات مسيئة بحق الرموز الأردنية وبعض القادة العرب خلال وصلة سخرية تمثيلية تسببت بمأزق لإدارة النادي العريق.

ويظهر في الفيديو احد الأشخاص وهو يسخر من القادة العرب ويطلق عبارات تسيء للوحدة الوطنية.

ويفترض حسب الشريط المتداول ان الواقعة حصلت خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية في نادي فريق الوحدات.

واعلنت الشرطة انها تحقق بالواقعة وطلبت من الجمهور عدم تداول الشريط تحت طائلة المسئولية خصوصا وانه يتضمن تهمة إطالة اللسان على القيادة العليا وبعض الزعماء العرب.

ولم يتسنى لكل الأطراف التحقق من الشريط لكن وزارة الشباب اعلنت انها شكلت لجنة تحقيق موازية .

نادي الوحدات يستنكر

واعلنت ادارة نادي الوحدات إستنكارها الشديد لما ورد في مضمون الشريط وقالت انها ستعقد جلسة طارئة وتتخذ الإجراءات المناسبة بعد التثبت من كل الوقائع داعية لعدم تحميل جمهور الوحدات مسئولية المضمون الوضيع لما ورد في الشريط.

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واثار الشريط الذي لم تتضح حقيقته بعد كمية كبيرة من التعليقات على وسائط التواصل الإجتماعي.

ويوحي دخول وزارة الشباب على الخط وليس فقط جهاز التحقيق الأمني بان عقوبات قد تتخذ ضد نادي الوحدات نفسه في حال التثبت من وقائع الشريط الذي اثار عاصفة جدل.

وكان شريط آخر لبعض المتعصبين المراهقين لفريق النادي الفيصلي قد اثاروا الجدل الشهر الماضي بشريط آخر تضمن هتافات لصالح إسرائيل نكاية بجمهور الوحدات فيما تم تحطيم مقر نادي الجزيرة .

وبدأ الشغب السياسي الذي يظهر في الملاعب وعلى هامش المباريات يعكر صفو المزاج الوطني العام ويثير نقاشا ساخنا حتى على الصعيد السياسي.