طلال السويلميين مراقبا في كأس القارات في روسيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين السيد طلال السويلميين، مدير العلاقات الدولية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، مراقبا في كأس القارات في روسيا خلال الفترة 6/17 ولغاية 3/7/2017 وهذه تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مراقب عربي حيث جرت العادة على تعيين أعضاء اللجان في الاتحادات القارية والجدير بالذكر ان السويلميين كان قد راقب العديد من المباريات الهامة على الصعيد الآسيوي مثل نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و 2016 اضافة الى نهائيات خماسي آمم آسيا لعدة مرات، علاوة على تعيينه من قبل الاتحاد الدولي ضمن لجنة الأمن التي كلفت بزيارة العراق لبحث امكانية رفع الحظر عن اقامة المباريات الودية الدولية