طلاب من فريق زين يتوجون بالمراكز الأولى في مسابقة HelloWolrdKids الوطنية  للبرمجة

توّج وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز طالبين مشاركين من فريق زين بالمركز الأول والثاني في مسابقة HelloWolrdKids الوطنية للمبرمجين الصغار التي أقامتها شركة ” هللو وورلد كيدز – HelloWolrdKids ” المتخصصة في مجال تعليم البرمجة للأطفال يوم الأحد في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضورعدد كبير من الشخصيات المتخصصة في مضمار التعليم وتقنية المعلومات والداعمين لمبادرة ” مونديال البرمجة” التي شارك بها المتنافسين الذي تأهلوا إلى نهائيات المسابقة.

وفاز الطالب محمد البلبيسي المشارك من فريق زين في محافظة الزرقاء بالمركز الأول عن الفئة الأولى (الصف الثالث والرابع) كما فازت الطالبة يارا ابراهيم المشاركة من فريق زين في محافظة العقبة بالمركز الثاني عن الفئة الأولى (الصف الثالث والرابع)، وقد تأهلوا من ضمن أكثر من 2000 طالب مشارك مروا بمراحل “مونديال البرمجة” وخاضوا المراحل الثلاثة النهائية للمسابقة، ليكونا من ضمن الطلاب الستة الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن الفئتين: الأولى والثانية.

وعلى هامش حفل توزيع الجوائز على الطلبة، تم تكريم الشركات الداعمة حيث تسلم الدرع التكريمي الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة عن الشركة وذلك لتقديمها الدعم للمسابقة الوطنية كون زين الشريك الإستراتيجي لشركة HelloWorldKids التي يتم بموجب إتفاقية الشراكة المبرمة العمل على تطوير مهارات الطلبة في مجال البرمجة ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 11 عام في محافظتي الزرقاء والعقبة، وذلك كخطوة ضمن إستراتيجية زين في ترك بصمات واضحة في خارطة البيئة الريادية الأردنية، والمساهمة في دعم قطاع الريادة، وذلك من خلال الإرتقاء بكفاءات الشباب الأردني وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيزها في كافة المجالات، وتسليط الضوء على الطاقات المتجدّدة للطلبة وتوجيهها نحو الابتكار والإبداع.

ويجدر بالذكر بأن المسابقة تنافس في مراحلها النهائية 42 طالباً من المدارس الحكومية ومدارس الأونروا ومن المدارس الخاصة في الفئات العمرية من الثالث حتى الصف السادس، حيث جرت المنافسة من خلال إمتحان متخصص في البرمجة.