طريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت اونلاين

اصبح تجديد اشتراك بي ان سبورت بشكل مباشر اونلاين ONLINE ودون وسطاء ممكنا وبعيدا عن مراكز البيع التي تتحصل على عمولتها عن كل عملية.

بهذه الطريقة التي سنوجز عرضها هنا ستتمكن ومتى اردت من تجديد اشتراك بي ان سبورت حتى لو لم تنتهي مدته والتعديل على البطاقة والدفع بنظام الاقساط ايضا. هذا ماعملت قنوات بي ان سبورت على توفيره على موقعها كخدمة لمتابعيها.

بالطبع ان قلنا ان تجديد الاشتراك اونلاين فنحن نتحدث على ضرورة وجود آلية للدفع والتي تتطلب وجود بطاقة ائتمانية صالحة لتنفيذ العملية, ونفضل الاستعاضة لمن لايملك هذه البطاقات بالبطاقات المدفوعة مسبقا والتي تتوفر لدى الكثير من البنوك.

عليك اولا ان تعمل على تسجيل الدخول الى حسابك في موقع بي ان سبورت والذي قمت بالتسجيل به سابقا حيث يعرض لك ملخصا لنوع الاشتراك الخاص بك وتاريخ صلاحيته كما يعرض رقم بطاقة بي ان سبورت والسيريال الخاص بالجهاز.كذلك سيعرض الزر المخصص لارسال الاشارة الى الرسيفر.

لابد من ان تكون قد اتممت عملية التسجيل في الموقع لتتمكن من الوصول الى الصفحة الخاصة بتجديد الاشتراك او تغيير الباقة.

عند تسجيلك الدخول الى حسابك في بي ان سبورت لن تجد ماسيرشدك الى طريقة التجديد. اذ يتوجب عليك الانتقال يدويا الى الرابط التالي :

تجديد اشتراك بي ان سبورت

ولانشاء حساب جديد

Create your Account

ستعرض لك هذه الصفحة خيارات متعددة للباقات التي يمكنك الانتقال اليها.

تجربتي مع تجديد اشتراك بي ان سبورت اونلاين

فان اشتراكي هو جلوبال بدون كأس العالم وبدون خدمة المشاهدة عبر الانترنت لاني قمت بالاشتراك قبيل شهر اكتوير 2014, اشتراكي صالح حتى 27 اغسطس 2015,الا اني قمت بتغيير الباقة الى نفس الباقة لكن باضافة خدمة المشاهدة المباشرة اونلاين.