طريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت اونلاين
اصبح تجديد اشتراك بي ان سبورت بشكل مباشر اونلاين ONLINE ودون وسطاء ممكنا وبعيدا عن مراكز البيع التي تتحصل على عمولتها عن كل عملية.
بهذه الطريقة التي سنوجز عرضها هنا ستتمكن ومتى اردت من تجديد اشتراك بي ان سبورت حتى لو لم تنتهي مدته والتعديل على البطاقة والدفع بنظام الاقساط ايضا. هذا ماعملت قنوات بي ان سبورت على توفيره على موقعها كخدمة لمتابعيها.
بالطبع ان قلنا ان تجديد الاشتراك اونلاين فنحن نتحدث على ضرورة وجود آلية للدفع والتي تتطلب وجود بطاقة ائتمانية صالحة لتنفيذ العملية, ونفضل الاستعاضة لمن لايملك هذه البطاقات بالبطاقات المدفوعة مسبقا والتي تتوفر لدى الكثير من البنوك.
عليك اولا ان تعمل على تسجيل الدخول الى حسابك في موقع بي ان سبورت والذي قمت بالتسجيل به سابقا حيث يعرض لك ملخصا لنوع الاشتراك الخاص بك وتاريخ صلاحيته كما يعرض رقم بطاقة بي ان سبورت والسيريال الخاص بالجهاز.كذلك سيعرض الزر المخصص لارسال الاشارة الى الرسيفر.
لابد من ان تكون قد اتممت عملية التسجيل في الموقع لتتمكن من الوصول الى الصفحة الخاصة بتجديد الاشتراك او تغيير الباقة.
عند تسجيلك الدخول الى حسابك في بي ان سبورت لن تجد ماسيرشدك الى طريقة التجديد. اذ يتوجب عليك الانتقال يدويا الى الرابط التالي :
ولانشاء حساب جديد
Create your Account
ستعرض لك هذه الصفحة خيارات متعددة للباقات التي يمكنك الانتقال اليها.
تجربتي مع تجديد اشتراك بي ان سبورت اونلاين
فان اشتراكي هو جلوبال بدون كأس العالم وبدون خدمة المشاهدة عبر الانترنت لاني قمت بالاشتراك قبيل شهر اكتوير 2014, اشتراكي صالح حتى 27 اغسطس 2015,الا اني قمت بتغيير الباقة الى نفس الباقة لكن باضافة خدمة المشاهدة المباشرة اونلاين.
وبرغم ان اشتراكي ينتهي كما اسلفت في شهر اغسطس, قمت بتجديد الخدمة والاشتراك لعام اضافي 12 شهرا من الان اي انه سينتهي في فبراير 2016 والدفع بالتقسيط installment.
“قد تظهر لديك خيارات اخرى تختلف عن ماهو في الصورة اذا سيعمل معالج الاعداد على عرض ماهو متاح لك اعتمادا على نوع الاشتراك الخاص بك”.
في كل الاحوال, عند تحديد الباقة المطلوب الانتقال اليها او اختيار نفس الباقة لتجديدها متى انتهت بشكل فعلي, عليك الضغط على الزر المخصص للدفع Continue to Pay.
في الصفحة التالية سيعرض معالج الاعداد المبلغ المطلوب لتجديد الاشتراك لمدو 12 شهر وعليه علامة X وبجانبه القيمة بعد خصم 20% وهي الميزة التي ستجعلنا نفضل هذه الخدمة بالتجديد المباشر عن التوجه الى مراكز البيع التي تحظى
بعمولة نحن اولى بها.
باختيارك لاتمام عملية الدفع ان كنت قد اخترت تجديد الاشتراك فقط دون تغيير على الباقة ودفع القيمة كاملة ستنتقل الى الصفحة الخاصة بالدفع عن طريق ادخال بيانات البطاقة الائتمانية وهنا ستلاحظ ان المبلغ المطلوب دفعه سيقل عما تم عرضه سابقا, حيث سيتم خصم المدة المتبقية لانتهاء اشتراكك ان كان مايزال صالحا.
ففي مثل حالتي واشتراكي الذي سينتهي في شهر اغسطس تم خصم الرسوم الخاصة بـ 77 اشهر المتبقية ذلك لكونها مدفوعة مسبقا, تم خصمها من المبلغ الاجمالي المطلوب سداده بعد تغيير الباقة ونظام الاشتراك.
كما تشير الصور هنا. اجمالي قيمة الاشتراك لمدة عام من الان هي 129 دولارا, بعد خصم 20% اصبح المبلغ المطلوب للتجديد هو 103 دولار, وعند الدفع تم حسم الاشهر السبعة المتبقية لي في اشتراكي الحالي ليصبح المبلغ المطلوب
دفعة لتجديد الاشتراك حتى فبراير من العام القادم هو 52 دولار او مايعادل 1899 ريال قطري.
التجديد والدفع بالتقسيط
لمن سيعمل على تجديد الاشتراك والدفع بالتقسيط عليه اختيار الشهر الحالي كدفعة اولى والشهر الذي يليه ليتمكن من الانتقال الى صفحة الدفع الالكتروني. عليك دفع اقساطك لمدة ستة اشهر تالية للشهر الحالي, وتمتع بخدمة التحكم والتعديل على باقتك الرياضية في اي وقت.
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