طاهر المصري يوجه رسالة تحذير شديدة لهاني الملقي .. ويلوح بما حدث في دول الجوار

واضاف المصري ان التذمر الشديد لدى ابناء البلد أصبح واضحا للجميع، مبينا ان شد الاحزمة وصل الى حد اوجع المعدة.
وحول عودة الحراك وجديته كشف المصري ان كل ما حدث في البلدان المجاورة للأردن بدأ من شرارة صغيرة، محذرا من التهاون مع من يخرجون الى الشارع.
واشار الى اهمية الحذر في التعامل مع الحراكيين خاصة في ظل تواجد اشخاص يحاولون ركوب الموجة وزعزعة أمن الوطن واستقراره واخراج المسيرات عن هدفها المطلوب.
وتابع طاهر المصري خلال حديثه لـ عمون ان الحكومة اصبحت تقليدية كغيرها من الحكومات من حيث اصدار البيانات والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مبينا ان الأمر بحاجة الى وضع حلول ممنهجة ومختلفة بعيدا عن الاجراءات الفردية، طالبا منها التعامل مع الاوضاع بذكاء أكبر.
وزاد ‘كلما تأخرنا بوضع حلول، كلما زادت الاوضاع صعوبة’ مضيفا ان ا الحلول اصبحت شحيحة في ظل التزام الاردن امام صندوق النقد الدولي.
وعن قرار مقاطعة كتلة الاصلاح للجلسات النيابية، أكد المصري ان القرار يعبر عن مواقف اخذتها الكتلة من قبل، موضحا ان مجلس النواب للتشريع والرقابة وهو ليس شريكا بقرارات مثل الأسعار، وهو يحدد موقفه فقط.
وحول الخيارات المطروحة امام مجلس النواب في مثل هذه الظروف، بين المصري ان النواب بإمكانهم حجب الثقة عن الحكومة.
طاهر المصري يفتح النار على الدولة
ويتردد رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق، المصري، الذي شكل خروجه من رئاسة المجلس “مفاجأة” للأوساط السياسية على مختلف توجهاتها، في اعتبار أن خروجه من مجلس الملك (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة)، هو بالنتيجة “استبعاد” له ولتيار إصلاحي عمل على ترميم العلاقة بين النواب والأعيان خلال السنوات الماضية.
وتحفظ المصري، في حوار خاص مع CNN بالعربية، عقب خروجه من الاعيان، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال اليومين الماضيين، الخوض في تفاصيل “هذا الاستبعاد”، ولكنه ربطه بأبعاد متعلقة بالأصول والمنابت”، على حد قوله.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مرسوما بتعيين أول رئيس حكومة في عهده عبد الرؤوف الروابدة، بدلا من المصري.
وسيطر على تشكيلة المجلس الجديد، الذي يعد اختيار رئيسه والأعضاء صلاحية دستورية للملك، قوى محافظة تصفها الصحافة بالحرس القديم، وشخصيات من السلك القضائي سياسية يسارية وتكنوقراط وبعض التمثيل العشائري والنسائي، فيما غاب عن التشكيل أي تمثيل للتيارت الاسلامية في البلاد، بحسب مراقبين.