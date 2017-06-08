ضباط وقادة فصائل من الجيش السوري الحر يتناولون افطارهم شمالي الأردن

نقل الباحث المختص بالجنوب السوري صلاح ملكاوي أن عددا من كبار الضباط وقادة الفصائل السورية في الجيش السوري الحر قد تناولوا افطارهم في مدينة اربد شمالي العاصمة الاردنية، وان جدلا بينهم ثار بسبب ذلك الافطار.

وقال الملكاوي عبر صفحته على موقع فيسبوك انه “في الوقت الذي ننشغل فيه جل وقتنا بمتابعة الأخبار الميدانية القادمة من ثلاث جبهات في الجنوب السوري ونحاول من خلالها إستشراف المستقبل الذي قد لا يبعد عنا سوى أياما قليلة”.

مضيفا انه فوجئ لدى معرفته بحصول ” حفل إفطار جماعي بدعوة من الصليب الأحمر في واحد من أهم مطاعم اربد في الأردن ، حضر هذا الإفطار الجماعي ما يقارب ال ١٠٠ مدعو ، عدد لا بأس به منهم من ضباط وقادة فصائل في الجيش السوري الحر التابعين للجبهة الجنوبية”.

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وتحفظ الملكاوي على نقل الاسماء مضيفا “طبعا تخلل الحفل قيام أحد مخاتير درعا ( نتحفظ على اسمه ) بتأنيب الحضور وتقريعهم وسبهم على تقصيرهم ، وحضورهم هذا الحفل في الوقت الذي تدك به درعا البلد ومخيم درعا والسد بعشرات الغارات من طيران النظام والطيران الروسي ناهيك عن قصف لهذه المناطق وغيرها بكافة أنواع الأسلحة من قبل النظام والميليشيات ايران وحزب الله الطائفية”.

ويعد ملكاوي احد اهم الباحثين والراصدين لشؤون جنوب سوريا في الاردن.