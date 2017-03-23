ضاحي خلفان للأسد: ستكون قواتك في موقف لا تحسد عليه خلال أسابيع.. وهذه نصيحتي لك

أثيرت تساؤلات عدة عقب تغريدة “غريبة من نوعها”، وجَّهها ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث قال له “إن موقف قوات النظام في الأسابيع القليلة المقبلة قد يكون محرجاً”. فعلى ماذا اعتمد خلفان في تصريحاته؟ وهل يملك رجل الأمن الإماراتي الشهير معلومات عن انقلاب الميزان العسكري في سوريا ضد الأسد، أم أنها مجرد تحليلات شخصية؟

وتتضمن التغريدة التي نشرها خلفان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نصيحة إلى بشار الأسد، الموقف لقوات النظام قد يكون محرجاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، تَوافق مع المعارضة، وإلا ستكون في موقف لا تُحسد عليه”.

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