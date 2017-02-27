صداح الحباشنة: لماذا منحت مجموعة لومينوس سيارة لاندكروزر لرئيس جامعة البلقاء بقيمة 58 الف دينار! 

​قال النائب صداح الحباشنة إنه وجه سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول منح “مجموعة لومينوس” رئيس جامعة البلقاء التطبيقية سيارة “لاند كروزر” بقيمة 58 ألف دينار، وبذلك بعد رفعه الرسوم الجامعية على طلبة الدبلوم المتوسط من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا.

وتساءل الحباشنة عن مالك مجموعة “لومينوس” وعلاقتها بجامعة البلقاء التطبيقية، وما مدى صحة إعطاء مجموعة لومينوس التعليمية مركبة لاند كروزر بقيمة 58 ألف دينار للجامعة.

كما تساءل الحباشنة عن أسباب نقل كلية عمان الجامعية وكلية الأميرة عالية إلى شفا بدران ومبنى أكاديمية العلوم المالية والمصرفية، وأسباب فتح تخصصات تقنية في مباني الكليات التي تم نقلها بالتعاون مع “لومينوس”.

ودعا الحباشنة الحكومة للبحث وراء ما استفادته مجموعة “لومينوس” من خلال نقل الكليات الجامعية.

وطالب الحباشنة الحكومة ببيان سبب رفع ساعة الدبلوم المتوسط من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا، وعلاقة ذلك بفتح المجال للتعليم التقني الذي تشرف عليه مجموعة “لومينوس