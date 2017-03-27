صداح الحباشنة: لدي معلومات خطيرة حول الضمان الاجتماعي

كشف النائب صداح الحباشنة عن معلومات خطيرة قال إنها قد تسربت له حول إمكانية “مدّ حكومة الدكتور هاني الملقي يدها على أموال الشعب الأردني لسدّ عجز الموازنة وذلك من خلال اقتطاع مبلغ 450 مليون دينار من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي”.

وأشار الحباشنة إلى أنه قام بتوجيه سؤال نيابي للحكومة حول مدى صحة معلومة اقتطاع ذلك المبلغ من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، طالبا من الحكومة تزويده بكشف عن المبالغ التي جرى صرفها من الصندوق للجهات الحكومية خلال عام مضى.

كما سأل الحباشنة عن أهمّ وأبرز وطبيعة المشاريع التي يتم تمويلها من قبل صندوق الاستثمار.

ولفت الحباشنة إلى أن هذا الصندوق هو من املاك الشعب الأردني وهو بمثابة ضمان لمستقبل جميع الأردنيين، الأمر الذي دفعه لتوجيه ذلك السؤال النيابي.