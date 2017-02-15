صحيفة : ماهر الاسد زار الاردن سرا واتفق مع الملك على هذه الامور

نشرت صحيفة الديار اللبنانية المقربة من نظام الاسد وحزب الله تقريرا مهما يتحدث زيارة ماهر الاسد للاردن وعن عودة العلاقات والتنسيق الامني بين النظام السوري والاردن.

وجاء في التقرير :

تقول معلومات سرية أن اللواء ماهر الاسد واللواء علي المملوك قاما بزيارة الاردن بأمر من الرئيس الاسد بعد محادثة هاتفية بين ملك الاردن والرئيس السوري وذلك بشأن ما يحصل في منطقة درعا ومعبر ابو ناصيف وعلى الحدود الاردنية السورية من تسلل لعناصر من جبهة النصرة إلى سوريا.

وقد تم الاتفاق بين ملك الاردن الملك عبدالله الثاني وشقيق الرئيس الاسد ماهر الاسد على أن يقوم الاردن على منع اي تسلل من حدوده بإتجاه سوريا وأن تقوم سوريا والاردن بضبط الحدود ضبطاً شديداً ومنع التسلل وتهريب الاسلحة.

وبالفعل إلتزم ملك الاردن عبدالله الثاني بكامل الاتفاق حتى أن الطيران الاردني قام بقصف عدة مرات قوافل اسلحة ومسلحين حاولوا التسلل من الاردن إلى سوريا.

ماهر الاسد وعلي مملوك

وقد حصل الهدوء على الحدود الاردنية السورية بشكل تام وتفرغ الجيش السوري لمعالجة وضع درعا المدنية حيث يحاصر جبهة النصرة ويستعد مستقبلاً للسيطرة على درعا المدينة.

ويبدو أن هنالك اتصالات سورية اردنية مستمرة على مستوى المخابرات بين سوريا والاردن للتنسيق بشأن مكافحة الارهاب وداعش وجبهة النصرة والمنظمات المسلحة لأن الاردن يريد الامن والاستقرار في داخله

وكذلك فإن سوريا ليس لها اي مصلحة في تسلل مسحلين من الاردن إلى سوريا وإلى جنوبها في درعا والحدود الاردنية والسورية.

هذا وأعاد الاردن الطائرة من طراز ميغ 23 الى سوريا حيث قادها طيار سوري جاء من سوريا إلى الاردن فيما منح الاردن حق اللجوء السياسي للضابط السوري الطيار الذي هبط بطائرته في الاردن.