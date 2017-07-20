شركة “زين” والأمانة توقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقّعت أمانة عمان وشركة زين اليوم في مبنى الأمانة اتفاقية شراكة استراتيجية؛ تصبح بموجبها زين الشريك الاستراتيجي للفعاليات التي تقيمها الأمانة، حيث وقّع الاتفاقية رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة والرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة .

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية في جميع الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها عمان وتصب في خدمة مواطنيها وزوارها وسياحها، حيث ستصبح زين شريكاً استراتيجياً لفعاليات أمانة عمان مثل مهرجان صيف عمان الذي يقام كل عام، وفعاليات “أمنا عمان”، وحملة “عمان بيتنا” وغيرها من الأنشطة المجتمعية .

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة: ” أن التعاون مع شركة زين هو تعاون بنّاء ومثمر ممتد عبر السنوات الماضية لخدمة المدينة ومواطنيها في إطار التنمية المجتمعية وإبراز هوية المدينة، فضلاً عن التعبير عن المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها الشركة كمؤسسة رائدة ” .

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعزّز من الرعاية والدعم وتحقيق الأهداف المرجوّة من تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة بصورة مميّزة وهادفة تليق بالمواطن والزائر والسائح ومن أهمها مهرجان صيف عمان.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: ” أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً لأواصر التعاون مع أمانة عمان، وهو ليس بالجديد؛ فشراكتنا مع أمانة عمان شراكة راسخة وممتدة منذ أعوام، وهي أنموذج للتشاركية الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد حرص الشركة على توقيع الاتفاقية إدراكاً منها لحجم المهام المطلوبة والتي يتوقّعها المواطن من الأمانة وإيلاء عاصمتنا الحبيبة عمان الاهتمام الذي تستحق لإبرازها بين العواصم العربية والعالمية بأصالتها ورونقها، وبهويتها التي تميّزها وتضفي عليها ألقاً وتميّزاً قل نظيره، وهو الأمر الذي سنعمل على ترسيخه عبر تعاوننا مع أمانة عمان الكبرى”.