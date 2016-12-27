شركة زين تتبنى مبادرة “علمنا عالي”

تبنّت شركة زين مبادرة “علمنا عالي” التي أطلقتها الإعلامية الأردنية وسفيرة شركة زين للمسؤولية الإجتماعية، علا الفارس، والتي دعت من خلالها إلى استقبال العام الجديد برفع العلم الأردني على أسطح المنازل والمحلات التجارية والمركبات وفي كل مكان بهدف توجيه رسالة مفادها “توحيد البيت والصف الأردني “تحت راية الوطن .

وقد لاقت المبادرة إقبالاً واسعاً ودعماً كبيراً، من مستخدمي ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم استخدام الوسوم (هاشتاغ) #علمنا_عالي و #ارفع_علم_الأردن، حيث كان من أبرز الداعمين لهذه المبادرة كل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان الفلسطيني محمد عساف، والإعلامي اللبناني نيشان، والفنان الأردني صوت الأردن صوت زين، عمر العبداللات، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية الأردنية، ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن دعم هذه المبادرة قائلاً: “معا لرفع علمنا عاليا في استقبال العام الجديد وليكون احتفال العام الجديد وطنيا و ليكون علمنا رمزا للاحتفال وتعبيرا عن حبنا للاردن الغالي سنوفر اعلاما للسيارات والمنازل و سنعلن عن أماكن توفرها قي كافة المناطق عاش الاْردن حرا ابيا وحفظ الله شعبه وقائده من كل شر #إرفع_علم_الأردن #حب_الاردن”.

وانضم لشركة زين كل من هيئة شباب كلنا الأردن – الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ومجموعة المناصير، لدعم المبادرة باستقبال العام الجديد برفع العلم والاحتفال بالوطن، حيث ستتوفر الأعلام للمنازل والسيارات يوم الخميس القادم في معارض زين في الدوار الثامن، الجاردنز، جبل الحسين، وسط البلد، ماركا، الدوار السابع، سيتي مول، مكة مول، جاليريا مول، الشميساني، فروع السيفوي (السابع والشميساني)، الوحدات، المطار، اربد، العقبة، الزرقاء، عبدون، جرش، طبربور، الهاشمي، اربد سيتي سنتر، سي تاون تلاع العلي، مرج الحمام وشارع الحرية، كما سيقوم فريق زين الشباب بتوزيع الأعلام على إشارات الدوار السابع ووسط البلد.

كما ستتوفر الأعلام في محطات المناصير طريق المطار 1و2، طريق القطرانة، طريق جرف الدراويش، اربد، اربد-الحصن 1و2، المفرق.