شركة زين احد الداعمين لمسابقة المحارب السنوية التاسعة

اقيمت مسابقة المحارب السنوية التاسعة لعام ٢٠١٧ في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) في الفترة ما بين ٣٠ نيسان ٢٠١٧ و لغاية ٤ ايار ٢٠١٧ بمشاركة دولية واسعة من ١٧ دولة يمثلون ٣٢ فريق من فرق النخبة في مكافحة الارهاب و العمليات الخاصة و قوى الامن الداخلي.

حيث تعتبر مسابقة المحارب السنوية هي المسابقة الاهم و الاكبر على مستوى العالم من حيث مستوى التنظيم و عدد الدول المشاركة و الفرق التي تمثل هذه الدول و بعدد المشاركين بصفة مراقب من عدة دول٬ كما تعتبر مسابقة المحارب فرصة مميزة تتيح للفرق المشاركة التعارف و إبراز روح المنافسة و روح الفريق.

و قد قامت شركة زين بتقديم رعاية (شريك الإتصالات) لهذه المسابقة الدولية لهذا العام حرصاً منها على التواجد الفعّال بمثل هذه المسابقات الهامة على المستوى المحلي و الدولي وإبراز دور الشركة في مثل هذه الفعاليات و التي تعكس الصورة الحضارية المتقدمة عن المملكة الاردنية الهاشمية و عن المستوى المتطور للقوات المسلحة الاردنية ممثلة بمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتك.

إن التعاون المستمر ما بين مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) و شركة زين إنما يدل على اهمية المركز على المستويين المحلي و العالمي و اهمية مشاركة القطاع الخاص بدعم هذه المؤسسات الوطنية الرائدة.