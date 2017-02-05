شركة الكهرباء معرضة للتصفية .. والعرموطي يكشف عن حجم خسائرها !



هاجم النائب صالح العرموطي آلية تعامل الحكومة مع شركة الكهرباء الوطنية.

وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الاحد ان الشركة مطلوب تصفيتها اجباريا استنادا إلى قانون الشركات بسبب ان مديونيتها بلغت 21 ضعف راسمالها.

واستهجن ان يمنح رئيس مجلس الادارة لشركة الكهرباء الوطنية اعضاء مجلس الادارة مقدارها 46 الف دينار سنويا، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من خسائر فادحة.

بدوره قال وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف: ‘كل الشركات المملوكة للحكومة تكون الهيئة العامة وزارة المالية’.

وبين ان حجم الخسائر المترتبة على الشركة وهي المشتري الوحيد للكهرباء من شركات التوليد ومن ثم توزيعها إلى شركات التوزيع، وعندما انقطع الغاز المصري كانت تكلفة الكيلو واط اقل من سعر الشراء على الشركة، لهذا الخسائر تراكمت عام بعد عام.

وعبر العرموطي عن عدم رضاه على اجابة الحكومة وقرر تحويل سؤاله إلى استجواب.

المصدر : عمون