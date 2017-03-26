شراكة استراتيجية بين زين كاش والشرق الأوسط لخدمات الدفعMEPS

وقّعت الشركة المتميّزة لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف النقّال (زين كاش)، إحدى شركات زين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، والمكوّنة من نخبة من البنوك المحلية والإقليمية، يتم بموجبها إتاحة استخدام بطاقة “زين كاش – ماستر كارد” في كافة نقاط البيع التي تستخدم أجهزة الدفع التي توفرها “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” في مختلف أنحاء المملكة، وجميع الأجهزة التي تقبل “ماستر كارد” كوسيلة دفع، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خدمة المحفظة المالية المتنقّلة في كافة نقاط البيع عبر الهاتف النقال؛ وذلك لتوسيع مظلّة الميّزات التي تقدّمها “زين كاش” لمشتركيها ولإثراء تجربتهم.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والرئيس التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” خالد زكريا، وذلك في منصة زين للإبداع (ZINC).

وسيتمكّن المشترك بهذه الخدمة من استخدام بطاقة “زين كاش” للتسوّق عبر جميع القنوات ونقاط البيع التي تستقبل بطاقة ماستر كارد مثل محلات السوبرماركت، ومحطات الوقود، والمطاعم، وكافة المحلات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من خلال شبكة الإنترنت بكل سهولة وأمان. كذلك، ستتوفر خدمات السحب والإيداع من خلال المحفظة الإلكترونية في بعض النقاط المعتمدة لتعزيز انتشار نقاط النفاذ الخاصــة بالخدمة.

يشار إلى أن شركة “زين” أطلقت خدمة المحفظة الإلكترونية لجميع مشتركي الشبكات الخلوية المحلية لتوفير وسيلة مريحة وآمنة للقيام بمعاملات الدفع والمدفوعات الشهرية التي تساهم في توفير الجهد والوقت عليهم. وتأتي إعادة اطلاق “زين كاش” وفقاً للشراكة مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال JoMoPay)) التي أطلقها البنك المركزي ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها.