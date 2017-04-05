سيارة ستجوب الشوارع لإصدار البطاقة الذكية

نموذ للبطاقة الذكي

كشف مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان، أن سيارة تابعة للدائرة ستجوب الشوارع لإصدار بطاقات شخصية ذكية للمواطنين بعد ايام.

وقال الشهوان خلال استضافته في برنامج نبض البلد على فضائية رؤيا، الثلاثاء، إن السيارة التي من المقرر إن تبدأ عملها بعد 10 أيام بأعلى تقدير، ستصدر نحو 700 بطاقة يوميا للمواطنين.

وأشار إلى أنها ستسير في شوارع العاصمة عمان في المرحلة الأولى قبل التوجه للمحافظات، مؤكدا أنها ستصل إلى جميع مناطق المملكة.