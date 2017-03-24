سلطنة عمان للأردن: سنقلص تمثيلنا في القمة إذا تم تبني موقفا متشددا ضد إيران

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، بأن جهة عليا من سلطنة عمان وجهت رسالة خاصة للمملكة الأردنية الهاشمية التي ستحتضن القمة العربية أواخر الشهر الحالي، أكدت فيها بأنها ستضطر لتقليص حضورها للقمة إذا ما تضمن البيان الختامي للقمة نصوصا متشددة تجاه إيران.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها الصحفي الفلسطيني، عبد الباري عطوان، بأن سلطنة عمان ابلغت الجانب الأردني مسبقا بأنها ستجد انه سيكون من المناسب لها تقليص حضورها إذا ما تبنى البيان الختامي نصوصا تتهم إيران برعاية الإرهاب في المنطقة أو تدعو للقطيعة معها، في ظل ما تتبناه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر أن سلطنة عمان “لا تريد التسبب بالإحراج لأي طرف وستلجأ فقط لتقليص تمثيلها إذا ما اصرت بعض الدول الشقيقة على مواقف متشددة تجاه الملف الإيراني” .

وعلقت الصحيفة على الامر، بأن سلطنة عمان والكويت تدعمان خلف الكواليس إقامة حوار خاص مع إيران بإعتبارها دولة جارة على اساس المصالح المتبادلة