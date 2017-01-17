سلامة حماد عن اسباب اقالته : ليس كما تظنون !

مال وزير الداخلية السابق سلامة حماد إلى “الصمت التام” رافضا أن يدلي بدلوه في الماراثون السياسي الطويل الذي سبق تنحيته في تعديل قيل في الأوساط السياسية، إن استهدف بالأساس إخراج حماد من دون المرور ب”مطبات سياسية” لا داعي لها مع البرلمان الذي لا يزال يختبر قدرة أنيابه على “نهش الحكومة”.

وبحسب مصادر مقربة من الوزير حماد فإن الأخير يميل إلى الاعتقاد بأن أحداث الكرك لم تُسْقِطه كما يتردد، بل أن الرئيس هاني الملقي “لم يبلع” من البداية دخوله إلى الفريق الحكومي، وأن الملقي كان يتحين أي ظرف سياسي لإخراجه، علما أن تصريحات من هذا النوع لم يكن ممكنا التأكد منها من مصدر مستقل.

المصدر : جفرا نيوز