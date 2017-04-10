سكاي نيوز: الأردن بانتظار الضوء الأخضر للتدخل عسكريا بسوريا

قال تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية اليوم إن الأردن سيتدخل عسكريا في سوريا ولكنّه ينتظر الضوء الأخضر لذلك.

وأكد التقرير أن الأردن سيبدأ بترتيب بيته الداخلي بالإضافة للدعم اللازم من حلفائه ليقوم بدوره في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، واستند التقرير لجملة من التصريحات والمواقف التي تبنّاها الأردن خلال اليومين الماضيين.

ونوه التقرير إلى أنه لم يكن الحديث عن تدخل أردني مباشر في سوريا بالغريب، فالبلد مفتوح على واحدة من أسخن الجبهات في سوريا على مسافة تمتد مئات الكيلومترات، وكان هدف اللجوء الأول منذ اندلاع الأزمة.

وأشار إلى أن الأردن لم يأل جهدا على مدى نحو ستة أعوام في إظهار حياد معلن بالرغم من اتهامات سورية متكررة بدعم المعارضة المسلحة في الجنوب.

وبحسب تقرير سكاي نيوز فإن الاتهامات انتقلت مع الوقت من دمشق إلى صفوف داعش الذي يتقاسم والنظام السيطرة على سوريا، فاتهم عمان بلعب دور في تأليب عشائر الجنوب ضد التنظيم المتطرف.

وتابع التقرير أن التهديدات رافقتها اتهامات عدة وعمليات جرت في العمق الأردني آخرها في الكرك تبناها داعش، أمر دفع الأردن إلى إعادة حساباته، فأغلق حدوده الشمالية وغير قواعد الاشتباك على طولها وها هو الحديث اليوم عن مشاركته بريطانيا والولايات المتحدة عمليات على وشك أن تنطلق للقضاء على تنظيمات إرهابية تتحرك على الحدود الشمالية مع سوريا، وعلى رأسها جيش خالد بن الوليد المحسوب على داعش.

وقال التقرير: “سياسيا، كان للأردن مواقف لافتة مؤخرا من الأزمة السورية توجها الحديث عن مناطق آمنة بالتنسيق مع واشنطن، والوقوف إلى جانب واشنطن في ضرباتها الأخيرة على سوريا، والحديث عن رحيل الأسد الذي لم يكن ضمن متون التصريحات الأردنية يوما”.

وختم تقرير سكاي نيوز بالقول: “إذن فالأردن ينتظر الضوء الأخضر لأداء دوره في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ولا شك أن ترتيب البيت الداخلي والاعتماد على دعم حلفائه سيمثل التيار اللازم لهذا الضوء”.