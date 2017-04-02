السفير السعودي للملك عبدالله الثاني: يا إبن الحسين ..إسمح لي ان أكون اليوم”أردنيا”

طلب السفير السعودي في عمان الأمير خالد بن فيصل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ان يجعله اليوم “أردنيا” في رسالة شكر طرزها بإسم” شكرا إبن الحسين” بعد الإستقبال الحافل للعاهل السعودي الملك سلمان مؤخرا في عمان.

جاء ذلك في رسالة وجهها السفير الأمير ونشرتها وكالة عمون المحلية.

وقال السفير: لم يكن استقبالكم لمولاي تعبيراً عن كرم موائد، ولا استعراضاً لمشاعر تقدير، بل كان نبلاً عربياً تسابقت فيه عروض العز والمجد التي صافَحتَ بها يمين ضيفك الكريم سلمان بن عبدالعزيز.

واضاف: اسمح لي سيدي الغالي ابن الحسين العظيم، ان أكون اليوم أردنياً، وأن أتوشح بوسام الفخر والاعتزاز كمواطن عربي منحه حبُّك والعمل في وطنك العزيز وفرة من التقدير والامتياز. ففي لقائكم بشقيقكم مولاي خادم الحرمين الشريفين -أيدكما الله- حضر المصير الواحد، والاحترام الواحد، وكذلك المستقبل الواحد، حتى بات السعودي أردنياً والأردني سعودياً.