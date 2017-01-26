سجون الاردن تكتظ بالسلفيين الجهاديين .. واعدادهم صادمة داخل المحافظات !

بلغ عدد الأردنيين الموقوفين من أنصار التيارات السلفية الجهادية في الأردن نحو 723 معتقلا جميعهم أوقفوا ويخضعون للتحقيق والحجز الوقائي بعد أحداث عملية قلعة...