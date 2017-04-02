سبعة فنانين شباب يعرضون اليوم في غاليري بنك القاهرة عمان

يفتتح اليوم في غاليري بنك القاهرة عمان في السادسة مساء”, معرضا لسبعة فنانين شباب ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة معارض الشباب والذي تقدمه قاعة البنك سنويا , حيث يشارك في هذا العام مجموعة جديدة من المواهب الشابة والتي حرص الغاليري على اكتشافها وتقديمها للجمهور .

وقد جاء في كلمة الغاليري (لقد حرص غاليري بنك القاهرة عمان ومنذ التأسيس في عام 2008 على ان يكون هناك مكان واضح وفرصة للفنانين الشباب , لعرض اعمالهم الفنية وتقديم أعمالهم للجمهور ، ويسعدنا دائما ان نتابع نجاحات الفنانين الشباب الذين عرضت اعمالهم هنا في الغاليري ، بعد ان تحددت شخصيتهم الفنية سواء على المستوى المحلي او العربي , وهناك العديد من الفنانين الشباب الذين انضموا اليوم بعد انطلاقتهم الأولى في قاعتنا , لقطار المحترفين وأصبحت تعرض أعمالهم في اهم القاعات .

في هذا المعرض نقدم سبعة من التجارب الشابة , والامل كبير في ان تكون هذه فرصتهم الاولى لعرض اعمالهم ومن خلال غاليري البنك الذي قدم في السنوات الماضية العديد من الفنانين الاردنين والعرب الى جانب الاعمال الفنية الخاصة بسمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي في دوراته الاولى والثانية بنسختيها الدولية .

يسعدنا ان نقيم هذا المعرض والذي يترجم اهداف البنك في نشر الثقافة البصرية ويمكن جيل الشباب من العرض والانتشار).