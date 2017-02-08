زين و360VUZ توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجية لجذب السياحة الى الأردن ..

وقّعت شركة زين وشركة 360VUZ اتفاقية تعاون استراتيجية تنص على أن تكون زين راعي رئيسي لموقع www.JORDAN360.com ، الموقع الالكتروني الأول في العالم الذي يضم أكثر من 200 موقع في الأردن من خلال عروض فيديوهات تفاعلية وواقعية وبانورامية بتقنية العرض 360 درجة، ويُعنى بتقديم خدمات التصميم وإمداد الشبكة المعلوماتية بالمحتوى.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في منصة زين للإبداع ZINC، حيث وقّع الإتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، ورائد الأعمال الشاب خالد زعترة، وحضر المؤتمر ممثلين لمختلف وسائل الإعلام.

وتعقيباً على توقيع الإتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تُسهم في دعم الجهود الرامية إلى دعم السياحة الأردنية وإبراز مملكتنا الحبيبة كوجهة سياحية عالمية، حيث يتيح موقع JORDAN360 الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لمشاهدة أبرز المعالم السياحية الأردنية بطريقة مبتكرة وغير اعتيادية، مضيفاً: ويأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية دعماً لرياديي الأعمال، حيث أبدع خالد زعترة بإيجاد هذه الفكرة الرائعة لتسويق الأردن سياحياً بعيداً عن النمطية، مما يحتم علينا أن ندعم هذا المشروع الناشئ لدفعه نحو مزيد من التقدم والإبداع”.

من جانبه قال رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لمشروع JORDAN360.COM خالد زعترة،: “أن المملكة الأردنية هي بلدي ويشرفني اطلاق هذا الموقع الالكتروني لعرض المواقع الرائعة في بلدي للعالم أجمع، لقد أذهلتني بعض المواقع التي رأيتها خلال العمل على هذا المشروع والتي لم أرها من قبل، وأنا متأكد انها ستذهل المستخدمين أيضا.”

ويتيح الموقع الإلكتروني الاستمتاع بالمعالم السياحية المميزة والمتنوعة في المملكة، من خلال نقرة بسيطة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، إذ يعتبر وجهة رقمية تفاعلية مثالية تسمح لزائريها اكتشاف جميع زوايا المملكة من أي مكان حول العالم عبر استخدام صور ومقاطع فيديو تفاعلية بتقنية العرض 360 درجة، حيث يوفّر الموقع مشاهد مختلفة كلياً لأماكن مميزة حول المملكة ، بالإضافة إلى عرض أفضل الفنادق، والمطاعم، والشركات، والعروض، وعرض حي لأبرز الإذاعات المحلية في المملكة.

وتسمح المشاهد البانورامية والتي تبلغ مساحتها 180×360 للمستخدم بأخذ جولات في الأماكن كما لو أنه فعلاً متواجد فيها، وتضم أكثر الوجهات المميزة على الموقع كل من البحر الميت، والبتراء، والعقبة، ووادي رم، ومركز المدينة، وجرش، وجبل القلعة، ومنطقة العبدلي، وشارع الرينبو، ومتحف السيارات الملكي، ومجمع الملك حسين للأعمال وغيرها الكثير من المناطق والمعالم السياحية. وحصل الموقع الالكتروني على دعم كل من شركة زين الاردن و USAID وهيئة تنشيط السياحة الأردنية وصندوق الملك عبداللة للتنمية وHills Advertising