“زين ونقابة المهندسين تجددان شراكتهما الاستراتيجية”

أعلنت شركة زين ونقابة المهندسين الأردنيين، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية، حيث ترعى زين كافة الفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها نقابة المهندسين الأردنيين، لتخدم بذلك مساعي زين في خلق شراكات استراتيجية مؤسسية مع كافة المؤسسات والمنشآت في مختلف محافظات المملكة.

اذ تأتي هذه الشراكة استكمالاً للاتفاقية المبرمة مع نقابة المهندسين الأردنيين والتي تقدم زين بموجبها خدمات البيانات والمعلومات وحلول الاتصالات المتكاملة، والتي تساهم في خدمة وتطوير القطاع الهندسي، بالإضافة الى تغطية كافة إحتياجات النقابة من الخدمات المتكاملة التي توفر أحدث تقنيات الانترنت وخدمات الاتصالات.

وتعقيباً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة قائلاً:” تعتز زين بالعلاقة المثمرة والمتينة التي تجمعها ونقابة المهندسين الأردنيين منذ ما يقارب الـ 15 عاماً، اذ تحرص شركة زين ومنذ تأسسيها على توفير خدماتها المتطورة لكافة القطاعات والشرائح المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، والإرتقاء بكافة القطاعات.”

بدوره قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع:” أن تجديد الاتفاقية يأتي ضمن سياسة مجلس نقابة المهندسين الهادفة لتعزيز الخدمات المقدمة لمنتسبي النقابة وتطويرها، وبيّن المهندس الطباع أن هذه الاتفاقية تساهم في تطوير الخدمة التي تقدمها النقابة لمنتسبيها في مجال الاتصالات الخلوية، ولفت المهندس الطباع الى أهمية التواصل المستمر بين القطاعين النقابي والخاص بما يصب في تنمية وتطوير القطاع الهندسي في المملكة، مشيدا بدور شركة زين في دعم البرامج والمشاريع التي تطلقها النقابة ورعايتها للفعاليات المختلفة فيها، مؤكدا استمرار التعاون مع الشركة لما فيه مصلحة القطاع الهندسي الاردني والوطن