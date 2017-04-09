زين ونقابة المهندسين الأردنيين توقّعان اتفاقية لبناء وتشغيل شبكة اتصالات مغلقة MPLS

وقعت شركة زين اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، بحيث تقوم زين بموجبها ببناء وتشغيل وتوفير شبكات للربط مع الانترنت، وتنفيذ عمليات نقل بيانات معلوماتية بالصوت والصورة، وخدمات تتمثل بتأمين خدمات اتـصــال (MPLS) بين مواقع وفروع النقابة.

ووقع نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة اتفاقية التعاون، التي تأتي تعزيزاً للشراكة القائمة بين نقابة المهندسين وشركة زين، وبما يصب نحو تنمية وتطوير القطاع الهندسي في المملكة.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية قال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع:”إن النقابة تحرص على مد جسور التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في أعمالها كشركة زين، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون بين المؤسستين الذي سيؤسس إلى شراكات أخرى مستقبلا، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار سعي النقابة لتأسيس شراكة مستدامة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكداً استعداد النقابة لتقديم كل ما تحتاجه الشركة في اطار عملها، وأكد أن النقابة تفتخر بانجازات شركة زين وتعتبرها انجازات للوطن، معرباً عن شكره لجهود الشركة في تدريب وتشغيل المهندسين الأردنيين وخاصة حديثي التخرج.”

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة:” تعتز زين بالشراكة الاستراتيجية والمثنرة التي تجمعها مع نقابة المهندسين الأردنيين، مؤكداً سعي زين والتزامها في دعم القطاع الهندسي في المملكة، من خلال تقديم خدمات أعمال وحلول بيانات متطورة تتلائم مع طبيعة النقابة بشكل خاص، مضيفاً بأن هذه الإتفاقية ما هي الا أنموذجاً ناجحاً على التزام زين بالتواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذي تعتبر نقابة المهندسين من أبرز هيئاته”

بدوره قال أمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة:” إن العلاقة مع شركة زين إستراتيجية، تجمع مؤسستين وطنيتين تؤديان خدمات كبيرة للوطن، معربا عن تطلعه لزيادة أعداد المهندسين حديثي التخرج المتدربين”.

يذكر أن زين ونقابة المهندسين الأردنيين، تجمعهما شراكة إستراتيجية، إذ تقدم زين خدمات البيانات والمعلومات وحلول الاتصالات المتكاملة، التي تساهم في خدمة وتطوير القطاع الهندسي، بالإضافة إلى تغطية كافة احتياجات النقابة من الخدمات المتكاملة التي توفر أحدث تقنيات الانترنت وخدمات الاتصالات، كما ترعى زين كافة الفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها نقابة المهندسين الأردنيين.