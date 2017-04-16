زين ومؤسسة “لأنّني أهتم” توقًعان اتفاقية تعاون استراتيجية

وقّعت شركة زين الأردن ومؤسسة “لأنني أهتم” Because I care اتفاقية تعاون استراتيجيّة، تقوم زين بموجبها بتقديم الدعم اللازم لمُبادرة ” صالون وطن للمُوسيقى”، والتي تهدف إلى تدريس المُوسيقى الرسميّة في المدارس الحكومية في المملكة.

وتنّص الاتفاقية التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والرئيسة التنفيذية لمُؤسسة “لأنني أهتم” ضُحى عبد الخالق، على قيام زين بتقديم الدعم اللازم لإنشاء وتجهيز غرفة مُوسيقية بعنوان (صالة زين للمُوسيقى) لتشتمل على الأثاث والأدوات المُوسيقية، في أحد المدارس الحُكومية الواقعة في المملكة، بحيث تهدف إلى إعطاء فرص للطلبة الموهوبين لاكتشاف قُدراتهم الإبداعيّة، بالإضافة إلى تدريس المنهاج المُوسيقي مع مناهج التعليم الرسميّة في المدارس من خلال توفير منهج وأدوات إلكترونية حديثة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم ودعما لجهود مُبادرة التعليم الأردنيّة.

وفي تعقيبه على توقيع الإتفاقية، علّق الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة: ” سُعداء بهذا التعاون ونتطلّع إلى توسيع الشراكة مع مُبادرة “صالون وطن للموسيقى” مُتابعاً بأن هذه الخُطوة ستُساهم وبشكل كبير في مُساعدة الطلبة على التعلّم وتعزّز لديهم قُدراتهم الفنيّة والمُوسيقيّة، وهذا يتم تحقيقه من خلال تفعيل المناهج الفنيّة ونشر الثقافة المُوسيقية وتعزيزها على مستوى المُجتمع المحلّي، مُضيفاً بأن زين تهدف من خلال هذه الاتفاقيّة إلى دعم الفنون المُوسيقية وتسعى إلى تحفيز تبادل الثقافات عبر المُوسيقى عن طريق تعزيز الصلات بين الُمؤسسات المُوسيقية الأردنية والعربّية والعالميّة، واكتشاف المواهب المُوسيقية ودعم الإبداع المُوسيقي، الذي من شأنه أن يمثّل الأردن في المحافل الدوليّة، مُتابعاً بأنّ اليوم وعن طريق التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان تطوير تطبيقات مُوسيقية أردنيّة وفق المعايير والمقاييس والمُواصفات الدوليّة الُمعتمدة في أبرز عواصم الثقافة وأرقى المعاهد المُوسيقية في العالم. ”

من جانبها قالت الرئيسة التنفيذيّة لمُبادرة “صالون وطن للموسيقى” ضُحى عبد الخالق:” نأمل أن تقوم مُبادرة “صالون وطن للمُوسيقى” باستحضار “فكر السعادة” بالمدارس الحُكوميّة عبر إعادة تقييم التجربّة الصفيّة لدى الطالب / الطالبة باستخدام الأداة المُوسيقيّة وعبر الموهبة. وقد قدّمت وزارة التربيّة والتعليم كل التسهيلات. فخورون بالشراكة مع “زين الأردن” وهي مُهمّة لأنّ المبادرة تحملُ ذات القيم المُشتركة الموجودة في شركة “زين الأردن” وهى الحريّة والابداع والموهبة والتعبير عن النفس. والمُبادرة طموحة بحيث تهدف الى بناء أكثر من مائة غرفة للمُوسيقى في كافّة أرجاء المملكة دعماّ لجهود مُبادرة التعليم الأردنيّة هذا ونتطلّع الى تضافُر الجميع من المُجتمع المحلّي عبر زيارة الموقع الالكتروني watanmusicchamber.com .