زين وجامعة اليرموك توقّعان اتفاقية استراتيجية لإنشاء منصة زين للإبداع في جامعة اليرموك

عمّان 8 كانون الثاني 2017: وقّعت شركة زين اتفاقية تعاون استراتيجية مع جامعة اليرموك، تقوم بموجبها زين بإنشاء وتجهيز منصة للإبداع داخل حرم جامعة اليرموك، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة

لإطلاق العنان لأفكارهم والخروج بمشاريع ريادية قادرة على التطور والتحول إلى مشاريع انتاجية تخلق فرص عمل للشباب الأردني.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي في شركة زين الأردن، أحمد الهناندة، وعن جامعة اليرموك رئيسها الدكتور رفعت الفاعوري، ضمن استراتيجية زين في مسؤولية ريادة الأعمال، حيث تتطلّع زين للتوسّع في تطبيق “منصة زين للإبداعZINC ” التي تتخذ مجمع الملك حسين للأعمال مقراً لها، في مختلف محافظات المملكة.

وعقّب الرئيس التنفيذي في شركة زين أحمد الهناندة على توقيع الاتفاقية بقوله :” تعتز زين بالعلاقة المثمرة التي تجمعها مع جامعة اليرموك، حيث تجسّد هذه الشراكة التعاون بين القطاعين العام والخاص، اذ تهدف زين ومن خلال إنشاء هذه المنصة وتطبيقها في عدة جامعات أردنية، إلى تسخير التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المتطوّرة بما يصب في مصلحة الطالب، والتي سيستخدمها في تسهيل الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها في دراساته وأبحاثه، وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة له لتطوير أفكاره الإبداعية، وتطبيقها على أرض الواقع، ليستفيد منها في المستقبل بعد تخرّجه، ويعمل على تطويرها لتصبح مشروعاً يدرّ له الدخل، مضيفاً بأن زين ومن خلال المنصة ستقوم بتنظيم وإقامة المحاضرات العلمية والتعليمية التي تفيد طلبة الجامعة، بالإضافة إلى ربطها مع منصة زين للإبداع (ZINC).”

من جانبه قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري:” ان توقيع هذه الاتفاقية تأتي ثمرة التعاون المشترك ما بين جامعة اليرموك وشركة زين في مجال تأسيس مقر لطلبة الجامعة يحتوي على اجهزه الاتصالات التكونولوجيه الحديثة، كما رحب الرئيس الفاعوري بسعادة الرئيس التنفيذي لشركة زين السيد أحمد الهناندة وبأهمية التعاون مع شركة زين التي تعد احدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات في الوطن العربي حيث تأتي هذه الخطوة باكورة لإعداد القوه البشرية المدربة حتى نتمكن من اعداد مخرجات على مستوى عال من التنافس في السوقين العربي والمحلي.”

يشار إلى أن زين أعلنت في السابق عن تخصيص 100 ألف دينار من مشترياتها السنوية من شركات ناشئة وريادية في المملكة، كما قامت وبالتعاون مع جمعية تقنية المعلومات “إنتاج” بدعوة 18 شركة ريادية أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات للمشاركة في مؤتمر برشلونة للاتصالات الذي سيعقد خلال الشهر المقبل، كما استضافت منصة زين للإبداع ZINC منذ افتتاحها قبل حوالي عامين (582) فعالية وحدثاً، اذ استفاد من المنصة أكثر من 37 ألف مشارك من أصحاب الأفكار الريادية وأصحاب المشاريع الناشئة من المشاركين في الفعاليات ومن رواد المنصة الدائمين، وذلك كله عبر أكثر من 70 شراكة مع جهات محلية وإقليمية وعالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.