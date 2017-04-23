“زين كاش” في شارع الخالدي

أعلنت شركة زين عن نشر عدد من نقاط الخدمة، تغطي شارع ابن خلدون (الخالدي)، وذلك للتعريف بخدمة “موقف عمان” و “زين كاش”، ولاستقبال زوار ومرتادي الشارع من الراغبين بفتح محافظ إلكترونية على أجهزتهم الخلوية، للاستفادة من خدمة “موقف عمان” التي أطلقتها أمانة عمان الكبرى مؤخراً وبدأتها من شارع ابن خلدون (الخالدي)، لمواكبة الحداثة في المدن بتقديم الخدمات الإلكترونية وما يرافقها من تطبيقات ذكية تساهم في حل المشاكل المرورية والبحث عن المواقف.

ويأتي نشر شركة زين لهذه المحطات لغايات التعريف بآلية خدمة “زين كاش” وميزاتها، وكيفية استخدامها والاستفادة منها للدفع عبر الهاتف النقال لخدمة “موقف عمان”، وسيتمكّن الراغبون من فتح محافظ إلكترونية على هواتفهم عند زيارة أي من نقاط الخدمة المنتشرة على امتداد الشارع، أو من خلال زيارة أي من معارض زين.

يشار إلى أن شركة زين أطلقت خدمة المحفظة المالية المتنقلة (زين كاش) لجميع مشتركي الشبكات الخلوية المحلية، لتوفير وسيلة مريحة وآمنة للقيام بمعاملات الدفع والمدفوعات الشهرية التي تساهم في توفير الجهد والوقت عليهم، حيث أصبح بإمكان المشتركين استخدام الهاتف المحمول لتسديد الفواتير، وتحويل الأموال محلياً وإعادة شحن الخطوط المدفوعة مسبقاً، بالإضافة إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى في أي وقت ومن أي مكان، وتأتي إعادة اطلاق “زين كاش” وفقاً للشراكة مع البنك المركزي الأردني، عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال JoMoPay)) التي أطلقها البنك المركزي الأردني ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها.