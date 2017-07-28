زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

أعلنت شركة زين وللعام الخامس على التوالي عن رعايتها لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثانيو والثلاثين، الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، لتكون بذلك زين الشريك الاستراتيجي لجميع الفعاليات والعروض المشمولة ضمن برنامج المهرجان الذي إنطلق يوم الخميس الموافق 20 تموز وسيستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري في مدينة جرش، وفي العاصمة عمان خلال الفترة من الحادي والثلاثين من تموز ولغاية السادس من آب المقبل.

وعلق الرئيس التنفيذي في شركة زين أحمد الهناندة: “يأتي دعمنا كواجب يقع على عاتق كل مؤسسة لدعم كل ما من شأنه وضع المملكة على الخارطة الثقافية والسياحية للمنطقة مؤكداً حرص زين على مواصلة شراكاتها الاستراتيجية مع كافة المؤسسات الوطني، و حرصها على التواجد والتفاعل في كافة المناسبات والاحتفالات الجماهيرية والوطنية، متمنيا أن تتيح رعاية زين للمهرجان إمكانيات كبيرة لتقديم فعاليات تسعد الاردنيين و زوار الاردن في موسم الصيف.”

يذكر بان شركة زين وفي إطار دعمها للحركة الفنية والثقافية في المملكة دأبت على رعاية مهرجان جرش للثقافة والفنون عبر سنوات عديدة ومهرجان الفحيص في أكثر من دورة ، الى جانب مواصلتها لدعم المسيرة الفنية لمجموعة من الفنانين والعروض المسرحية.