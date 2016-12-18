زين راعي الاتصالات الحصري لنادي اف اسي (Amman FC)

وقعّت شركة زين الأردن ونادي عمان اف اسي (Amman FC)، اتفاقية تعاون استراتيجية، لتكون راعي الاتصالات الحصري لكافة فعاليات وأنشطة النادي والفرق الرياضية الممثلة له، حيث أن الفريق الثاني من أهم الأندية الرياضية في الأردن والتي تُعنى بتدريب كرة القدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 16 سنة، حيث وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، رئيس النادي غسان نقل، ومؤسس النادي ناثر جرار، في مقر النادي.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية زين واستكمالاً لسياستها في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، والفرق الرياضية المحلية، كون زين راعي الاتصالات الرسمي للمنتخبات الوطنية، والداعم الوطني لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 – الأردن 2016، بالإضافة إلى تمسّك زين بالدور الوطني الذي انتهجته، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دعم الرياضة والارتقاء بها لتكون دائماً في مكانها اللائق على خارطة الإبداعات والإنجازات العربية والدولية، كما تجسّد ايمان الشركة بضرورة تظافر كافة الجهود من جميع الجهات للنهوض والارتقاء بالقطاع الرياضي وكرة القدم لما لها من شعبية واسعة، إذ تدرك زين وبشكل كامل رغبة جماهير هذه الرياضة باستمرارية النهوض بها وتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وأن شركة زين ستبقى الحاضن الرئيسي للأنشطة الرياضية التي تُعنى بالفئات العمرية الصغيرة لتفريغ طاقاتهم الابداعية في عمل مفيد، وبما يعود بالفائدة والنفع على اللاعبين أنفسهم وعلى أسرهم، وبالتالي يصب في مصلحة الكرة الأردنية.

يذكر بأن زين تقوم وبشكل سنوي بتنظيم بطولة “حارات زين” التي أطلقتها عام 2004 وتستقطب خلالها عددا كبيراً من الأطفال من جميع محافظات المملكة حيث شارك في آخر بطولة ما يزيد عن 330 طالب من مختلف محافظات وألوية المملكة، إلى جانب رعايتها لنخبة من الأندية الأردنية، وعلى الصعيد الفردي، تدعم زين العداء الكفيف سهيل النشاش، الذي حقق إنجازات كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منافسته عن فئة المكفوفين، كما تقوم زين بدعم الرياضي معتز الجنيدي، بطل العالم في رفع الأثقال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي حقق أيضاً إنجازات على المستويات المحلية والدولية والإقليمية، ويندرج دعم كل من عداء زين سهيل النشاش والبطل معتز الجنيدي ضمن اهتمام زين بدعم فئة الشباب الأردني المتميّز من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تشجيعها لعزم وإصرار الشباب الأردني في خوض غمار المنافسة في كافة المجالات، وبما يخدم توجّهات الشركة في مواصلة دعم الرياضيين الأردنيين في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

تأسس نادي عمان اف سي Amman FC عام 2008 حيث قام بتأسيسه الاعب السابق ناثر جرار، اذ يهدف النادي إلى اكتشاف وصناعة أبطال كرة قدم محليين، الأمر الذي أسهم في جذب

رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل السيد غسان نقل، لبناء الأكاديمية، وتدير مجموعة نقل العديد من الشركات، حيث تضم 5100 موظف يعملون في أسواقها المنتشرة عبر عدة قارات، وتجسد المجموعة ائتلاف مؤسستين، شركة فاين الصحية القابضة (FHH) كونها تعد المظلة لمصانع الورق، وشركة فاين للورق الصحي والصناعات الداعمة.