زين راعي الاتصالات الاستراتيجي للمؤتمر السنوي الثاني عشر لخريجي جامعة هارفرد

أعلنت زين عن رعايتها الاستراتيجية للمؤتمر السنوي الثاني عشر لخريجي جامعة هارفرد، الذي عٌقد في البحر الميت على مدار يومي الجمعة والسبت، وحمل عنوان “بناة الغد”.

وسلّط المؤتمر الذي يعقد كل عام في عاصمة من عواصم العالم العربي، وافتتحه وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، على أهمية ايجاد خطط تساهم في إحداث التغيير في مستقبل الدول العربية خلال الأعوام المقبلة وتطبيقها على نطاق واسع، وضرورة استشراف المستقبل ومعرفة كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التقدم المنتظر، ونشر الوعي حول العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والفنية المهمة.

واختتم المؤتمر، الذي حضره مجموعة كبيرة من القيادات المجتمعية والسياسية المؤثرة والمهنيين والأكاديميين المرموقين على المستويين المحلي والإقليمي، فعالياته بمسابقة إقليمية للشركات الناشئة، حيث تأهلت للمرحلة النهائية خمس شركات حصلت على جوائر مالية تراوحت قيمتها ما بين 5 و15 ألف دولار أميركي.