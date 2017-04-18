زين تُطلق عروض إنترنت M4 لنشامى الوطن

أطلقت شركة زين الأردن عروض M4 الجديدة للإنترنت، والمخصصة لنشامى الوطن من منتسبي القوات المسلحة الأردني – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وتتيح الاشتراكات الجديدة لمشتركي زين من العسكريين، إمكانية عيش تجربة فريدة من نوعها من خلال تقنية الإنترنت عريض النطاق 4G/LTE، التي تتميّز بالسرعات العالية، والتي توائم كافة احتياجات المستخدمين، عبر باقة من الحزم التي تتميّز بالسعات العالية والأسعار المنافسة.

وقد طرحت زين عروض M4 عبر باقة من الحزم والخيارات المتنوّعة؛ حيث سيتمكّن الراغبون من الاشتراك بعرض M4 10 الذي يمنح حزمة إنترنت بسعة 50 جيجابايت باشتراك شهري يبلغ فقط 10 دنانير، ويمكن الحصول على هذا العرض على نظام الفواتير أو نظام الخطوط المدفوعة مسبقاً، كما وفّرت زين عرض M4 18 الذي يمنح حزمة إنترنت بسعة 300 جيجابايت باشتراك شهري يبلغ فقط 18 دينار أردني، حيث يأتي هذا العرض على نظام الاشتراك الشهري (الفواتير).

وسيتمكّن الراغبين الحصول على أي من هذه العروض من خلال زيارة أي من معارض زين المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، كما سيتمكّن مشتركو هذه العروض من إضافة العديد من الخدمات الإضافية والميّزات التي توّفرها زين، ومنها H1 (Humax), StazPlay, IcFlix, BeIN، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت الآمن التي تقدّمها زين.