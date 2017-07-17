زين تُبرم اتفاقية شراكة مع تطبيق LinaGAS

أبرمت شركة زين اتفاقية شراكة مع تطبيق LinaGAS-الذي يوفّر خدمة طلب اسطوانات الغاز عبر الهاتف ويقوم على ربط المستخدِم مع أقرب موزّع للغاز-، وذلك في إطار دعمها لرياديي الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، ولتوفير أحدث حلول التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لمشتركيها.

ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الرئيس التنفيذي أحمد الهناندة، وعن LinaGASمؤسس الشركة مولاي عبدالله أبو البصل، حيث تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمنصة زين للإبداع ZINC الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتيح زين استخدام تطبيق LinaGAS بشكل مجاني لمشتركيها دون احتساب تكلفة الاستخدام من حزمة الانترنت، كما ستقوم زين بدعم التطبيق من خلال المساهمة في زيادة انتشاره عبر مختلف وسائل التسويق، بالإضافة إلى توفير مساحة عمل لفريق LinaGAS داخل منصة زين للإبداع ZINC.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ناشئة جديدة، وذلك استكمالاً لنهجنا في دعم واحتضان رياديي الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، التي باتت تساهم في خلق فرص العمل للشباب الأردني وبالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفاً: نسعى دائماً لتوفير خدمات مبتكرة لمشتركينا، وهو الأمر الذي وجدناه في تطبيق LinaGAS، حيث أن فكرة التطبيق من شأنها التسهيل على المستخدمين في عملية طلب أسطوانات الغاز، وستوفر عليهم الوقت والجهد، بعد أن أصبح الأمر مجرّد لمسة على شاشة الهاتف”.

من جانبه قال مولاي عبدالله أبو البصل: “نحن سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة زين ونود أن نقدّم جزيل الشكر لجهود الشركة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل بدورها لتقدّم الأردن والأمّة بعقول وسواعد أردنية. مضيفاً: هدف شركة LinaGAS الأساسي هو خدمة المواطن وتقديم خدمة مميزة ترقى في المجتمع وتوفّر الوقت والجهد لاستغلال هذه الموارد بأفضل طريقة ممكنة من خلال التكنولوجيا المتوفرة في الهواتف الذكية”.