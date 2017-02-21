زين توقّع اتفاقية لدعم اللاعبة الأردنية فاطمة العزّام

وقّعت شركة زين اتفاقية رعاية مع اللاعبة الأردنية في رياضة كرة الطاولة من ذوي الاحتياجات الخاصة فاطمة محمود العزام، لتصبح زين بموجبها الراعي الرئيسي لكافة نشاطات ومشاركات اللاعبة على المستويات المحلية والدولية والإقليمية.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن سعي زين واستكمالاً لدورها في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ولتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب المساهمة في جعل هذه الفئة فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة:” تفخر زين بإنجازات اللاعبة الأردنية فاطمة العزام، وتعتز زين بدعمها للمواهب الأردنية ومساندتها لتمثّل الأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية التي يشاركون بها، ليرفعوا اسم الأردن عالياً، متابعاً: بأن زين تولي اهتماماً خاصاً بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض غمار المنافسة في كافة المجالات لا سيما المجال الرياضي، وتوفير الفرص الكفيلة لضمان استقلاليتهم وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل وأن تجعل منه إنساناً ناجحاً وقادراً على منافسة الأصحاء في كافة المجالات. حيث تولي زين اهتماماً واسعاً للرياضة الأردنية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة الهادفة لأخذ دور فاعل في خدمة المجتمع الأردني بفعالياته كافة، ودعم الرياضيين لخوض غمار المنافسة وتحقيق النجاحات.”

يُذكر بأن شركة زين ترعى وتدعم العديد من الأنشطة الرياضية التي تساهم في إحداث نقله نوعية وخلق توعية للمجتمع بأهمية الرياضة، فهي الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، بالإضافة إلى كونها داعم وطني لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة – الأردن 2016 التي أقيمت في المملكة للمرة الأولى في المنطقة، كما نظّمت الشركة بطولتين في كرة القدم في العام 2016 إحداها للسيدات بالتزامن مع بطولة كأس العالم للسيدات، والأخرى للرجال، بالإضافة إلى تنظيم بطولة لكرة السلة 3×3.

وعلى المستوى الجماعي زين هي الراعي الرسمي لنخبة من الأندية الأردنية، بالإضافة إلى رعايتها لمجموعة من النجوم المتميزين على مستوى الألعاب الفردية، إلى جانب ذلك تنظّم شركة زين بشكل سنوي بطولة “حارات زين المدرسية” التي أطلقتها في العام 2004.