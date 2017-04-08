زين توقّع اتفاقيات شراكة مع 3 من رياديي الأعمال من خلال منصتها للإبداع (ZINC)

وقّعت شركة زين ثلاثة اتفاقيات شراكة مع عدد من أصحاب المشاريع الناشئة، ضمّت كل من “بنكوفا” (Pinkuva)؛ التطبيق الذي يتيح للمستخدمين الوصول لمصورين محترفين في منطقتهم وحسب حاجاتهم، وموقع “دوريكم فانتسي كرة القدم”؛ المتخصص بألعاب كرة القدم الافتراضية، وشركة “ألو كلاود” التي تُعنى بالتسويق الإعلامي، وذلك من خلال منصة زين للإبداع (ZINC)، لتقوم زين وبموجب هذه الاتفاقيات بتقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع، لتنمو وتتطوّر وتحافظ على استدامتها.

ووقّع الاتفاقيات عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي أحمد الهناندة ، وعن شركة وسم للتسويق الإعلامي ”ألو كلاود”، المدير التنفيذي والمؤسس هند خليفات، وعن شركة “بينكوفا” كمال الحمود، وعن “دوريكم فانتسي كرة القدم”، مديرها التنفيذي والمؤسس حسام كيالي، حيث جرى التوقيع في منصة زين للإبداع (ZINC).

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، في إطار استراتيجيتها الرامية لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين رياديي الأعمال والشركات الناشئة من تسويق أعمالهم وما يقدّمونه من خدمات في مختلف القطاعات على المستويات العالمية.

وتعمل شركة “ألو كلاود” على إحداث تغيير في مساق الإعلام الاجتماعي للشركات والمؤسسات والعلامات التجارية من خلال وكالة متخصصة بالتسويق الرقمي عبر المنصات التفاعلية التي تُعنى بالمحتوى وقياس الانتشار، ويقوم فريق عمل الشركة باستخدام الإعلان وطرق التسويق الحديثة والإعلام الإلكتروني بدلاً من استخدام الطرق التقليدية لتسويق المنتجات.

فيما يعد تطبيق بنكوفا (Pinkuva) التطبيق العربي الذي يجمع أكثر المصورين احترافية في مكان واحد، مما يسهّل على المستخدمين الوصول الى مصورين محترفين في منطقتهم وحسب حاجتهم، اذ تضم شبكة مصوري بنكوفا عدداً من المصورين المحترفين المختصين في العديد من المناسبات.

أما موقع “فانتسي دوريكم لكرة القدم ” فيتيح لمحبي رياضة كرة القدم فرصة المشاركة بالمسابقات الأسبوعية التي يقيمها الموقع وتشكيل الفريق الافتراضي الخاص بهم والاستمتاع بمباريات كرة القدم بمنظور آخر حيث يتم تجميع النقاط حسب الأداء الحقيقي للاعبين، ويستطيع اللاعب كل أسبوع أن ينشئ فريقه وينافس الآخرين لتتاح له فرصة ربح جوائز أسبوعية، كما يمكن للمشتركين متابعة آخر المستجدات من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ “دوريكم”.