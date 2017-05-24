زين توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “ماستركارد”

وقّعت شركة زين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “ماستركارد”، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع ، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقياالذي استضافته الأردن مؤخراً. وسيتم بموجب هذه الإتفاقية تمكين خدمات الدفع الرقمي في الأردن، من خلال إتاحة استخدام خدمة “زين كاش” بالتعاون مع التقنيات والخدمات التي توفرها “ماستركارد” وذلك بهدف توسيع مظلّة الميّزات التي تقدّمها “زين كاش” لمشتركيها ولإثراء تجربتهم.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والمستشار العام لشركة “ماستركارد” تيموثي ميرفي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.

وبموجب الرخصة الممنوحة لها من البنك المركزي الاردني، حصلت زين على صلاحية إصدار بطاقات ” ماستركارد ” المدفوعة مسبقاً والمرتبطة بالمحفظة النقالة “زين كاش” لتوفر للمشتركين ميزة الحصول على البطاقة والاستفادة منها محلياً وعالمياً من خلال شبكة تزيد عن خمسين مليون نقطة بيع تقبل فيها البطاقات التي تحمل شعار ماستركارد بالإضافة الى إمكانية التسوق بها عبر الإنترنت وإستخدامها على شبكة الصراف الالي.

وعقب توقيع الاتفاقية، علق الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة قائلاً: “نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة عريقة ورائدة في مجال الدفع الالكتروني مثل “ماستركارد”، إذ تدأب زين على تقديم أحدث وأفضل الخدمات لمشتركيها كما تحرص على توفير الميزات التي تسهّل على المشتركين معاملاتهم اليومية، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني ولتمكن زين من توسيع نطاق خدماتها الخاصة بـ”زين كاش”، ولتثري تجربة المشتركين وتؤمن لهم طريقة دفع عبر الهاتف غير مسبوقة في المملكة والتي تتسم بالسرعة والسهولة والأمان.”

وأضاف: “نسعى لأن تكون “زين كاش” خدمة متكاملة، حيث يعكس إطلاقها حرصنا على توفير كافة الحلول المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشتركينا، فقد اعتاد مشتركونا على أن يكونوا دائماً في طليعة المستخدمين لكل ما يواكب أحدث التقنيات العالمية، وذلك لتسهيل معاملاتهم اليومية في شتى المجالات، لذا تصب شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد في المساهمة في تحقيق الغاية من “زين كاش” وتوفير منظومة الدفع الالكتروني لكافة المواطنين.”

من ناحيته، قال باسل التل، مدير عام ماستركارد في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي: “يعد تعاوننا مع زين خطوة استراتيجية هامة من شأنها تعزيز قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة. تدرك ماستركارد مدى الحاجة الى ابتكار حلول آمنة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة وترتقي بتجربة الدفع إلى آفاق جديدة. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مرموقة بمكانة زين والتي تأتي ضمن جهودنا الدؤوبة لتقديم حلول مالية مبتكرة للدفع عبر الأجهزة المحمولة وتعكس رؤيتنا المتمثلة بضرورة تمهيد الطريق أمام كافة أطياف المجتمع للوصول إلى الخدمات المالية.”

يشار إلى أن شركة “زين” أطلقت خدمة المحفظة الإلكترونية لجميع مشتركي الشبكات الخلوية المحلية لتوفير وسيلة مريحة وآمنة للقيام بمعاملات الدفع والمدفوعات الشهرية التي تساهم في توفير الجهد والوقت عليهم. وتأتي إعادة اطلاق “زين كاش” وفقاً للشراكة مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال JoMoPay)) التي أطلقها البنك المركزي ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها.