زين توسع أفاق التدريب وتفتتح مركزها الخامس للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في محافظة الكرك

أفتتحت شركة زين، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، مركزها الخامس للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في مؤسسة التدريب المهني في محافظة الكرك، بهدف تدريب الطلبة على صيانة الأجهزة بشكل مجاني على أيدي خبراء متخصصين ومنحهم شهادات لمزاولة هذه المهنة بعد تخرجهم للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي وتأهيلهم للدخول الى سوق العمل.

وافتتح المركز، مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات، نائباً عن وزير العمل، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة.

ويأتي إنشاء هذا المركز بهدف تعميم المبادرة التي بدأتها زين في العام 2008، لتقوم الشركة وبعد نجاح تجاربها في كل من محافظة الزرقاء وفي العاصمة عمان، في كلية تدريب وادي السير، ومحافظة الطفيلة ومحافظة إربد بالتوجه نحو إنشاء مركز خامس للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، في محافظة الكرك بهدف توسيع مظلة الخدمات المقدمة لسكان محافظات الجنوب وتسهيل إنتفاعهم من الدورات المقدمة، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من الدورات حيث تخرج 46 فوجاً وبلغ عدد الطلبة المستفيدين 666 طالباً وطالبة لغاية اليوم.

وسيسهام المركز الجديد بتوفير التدريب المجاني للطلبة على صيانه الأجهزة على أيدي خبراء متخصصين ومن ثم منحهم شهادات تمكنهم من مزاولة هذه المهنة بعد تخرجهم بما ينعكس إيجابا على تحسين المستوى المعيشي وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل وبالتالي المسهامة في حل مشكلتيّ الفقر و البطالة لدى فئة الشباب.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة ” إن استراتيجية الشركة تركز بشكل رئيسي على الشراكة مع القطاع العام في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني وهما الفقر والبطالة”. مؤكداً “بأن زين تحرص على تطوير قطاع الإتصالات المحلي كما تعمل على الإسهام بصورة فاعلة في التنمية المحلية بحيث تأتي مبادرة إعداد مراكز متخصصة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية لتصب نحو تحقيق الهدفين معا.”

وأضاف الهناندة قائلاً ” لقد باتت المهارات العملية اليوم مطلباً اساسياً في سوق العمل الأردني، ففي بلد يشكل عنصر الشباب النسبة الأكبر من مجتمعه، ويعتبر إعداد الشباب في مجال التدريب المهني في بلد ناهض أمرا مهماً و عنصراً أساسياً من عناصر النهضة، متابعا بأنه لا يزال هناك نقص في الاقبال على التدريب المهني، الأمر الذي استدعى الإهتمام بهذا القطاع والتركيز عليه المساهمة في خلق فرص عمل.”

وتقوم مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، بتوفير فرص التدريب المجاني للطلبة على صيانة الأجهزة من خلال دورات تدريبية مكثّفة، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، اذ يقوم خبراء متخصصين بتدريبهم، ومن ثم منحهم شهادات لمزاولة هذه المهنة بعد تخرجهم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للطلبة، وتأهيلهم للدخول الى سوق العمل، حيث يحتوي المركز الجديد في الكرك، كالمراكز الأربعة الأخرى، كافة المعدات والأجهزة الحديثة ذي المواصفات العالمية، والمستلزمات الرئيسية اللازمة لضمان الكفاءة التدريبية العالية.

يشار إلى أن تقوم زين بدعم القطاع التعليمي في المملكة من خلال عدة مبادرات تشمل محطات المعرفة، ومختبر زين للاتصالات، وتبني المدارس الحكومية، وبرنامج تشغيل طلبة الجامعات، ومنح صندوق الأمان، ومتحف الأطفال، ودعم حقل الريادة في المملكة من خلال منصة زين للابداع ZINC كما قامت زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني عام 2013 بإنشاء مركز اتصال الطفيلة، في محافظة الطفيلة، والذي يوّظف اليوم 15 موظف وموظفة من أبناء المحافظة ذاتها.